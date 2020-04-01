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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Manşet, Politika » İstanbul’da 18 ilçede oyların yeniden sayımına karar verildi
İstanbul’da 18 ilçede oyların yeniden sayımına karar verildi


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AK Parti’nin 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerine ilişkin itirazı üzerine İstanbul’da 3 ilçede tüm oylar 15 ilçede ise geçersiz sayılan oylar yeniden sayılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine 18 ilçede oylar sayılıyor.İlçe seçim kurullarının itirazları üzerine verdiği kararlar doğrultusunda Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih,Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor. Yine verilen kararlar doğrultusunda Silivri Çatalca ve Kartal 1. Seçim bölgesinde tüm oyların yeniden sayımı devam ediyor. 

📆 03 Nisan 2019 Çarşamba 17:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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