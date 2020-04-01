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Pendik’te binanın çatısında yangın: 1 kişi yaralandı


Pendik’te iki katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen bir kişi yaralandı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, izolasyon malzemelerinin yandığı binada maddi hasar meydana geldi.

Olay Pendik Kavakpınar Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, Darılmaz Sokak’ta bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada, bilinmeyen bir sebeple izolasyon malzemeleri alev aldı. Alevlerin büyümesiyle çıkan yangına Sezgin Demirkan adlı kişi müdahale etmek istedi. Demirkan’ın vücudunda, yangını söndürmeye çalıştığı sırada ufak yanıklar ve çizikler meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Pendik ve Tuzla itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangını mahalle sakinleri sokağa dökülerek izledi.

📆 03 Nisan 2019 Çarşamba 21:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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