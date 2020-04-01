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Kadıköy Sound, “Çocuk istismarı ile mücadele için sahnedeyiz”


Kadıköy Sound, beklenen etkinliklerine bir yenisini daha ekledi ve 5. etkinliğinde, istismar edilen çocuklara elini uzattı!..

“Çocuk İstismarı ile Mücadele” için bir araya gelen birbirinden değerli sanatçılar, Kadıköy’ün gözde performans mekanı Dorock XL’da!

Gecenin geliri, organizasyon tarafından UCİM “Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği”ne bağışlanacak.  Organizasyonu, Gökhan Karaduman gerçekleştiriyor. Gecede houseband olarak Cem Session yer alırken, birçok sürpriz ile birlikte sahne alacak solist ve gruplar şöyle;

Gecede sahne alacak sanatçılar arasında Burcu Tatlıses, Barış Hayta, Barış Kömürcüoğlu, Gür Akad, Hazal,  Hakan Meriçliler, İstanbul Arabesque Project, Ozan Kotra gibi isimler var.

Son şarkısı “KARA FIRTINA” ile müzik dünyasında fırtınalar estiren Asude Cemre’nin yanı sıra; Bartu Gülhan, Erhan Demir, Erdem Sudabay, Hakan Ergün, Onurcan Bora, Ozan Denli, Tuncay Bükenler ve sürpriz konuklar da, organizasyona renk katacak.

Birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı bu önemli geceye, ilginin yoğun olması bekleniyor.

Çocuk İstismarı İle Mücadele İçin Sahnedeyiz

“Ucim Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Yararına” #kadıköysound Vol.5

Tarih: 4 Nisan Perşembe

Kapı Açılış: 20.30 Konser: 21.30

Yer:  DorockXL – Kadıköy

Biletler Biletix ve DorockXL Kadıköy Gişesinde

Organizasyon: Gökhan Karaduman

Galeri
📆 03 Nisan 2019 Çarşamba 13:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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