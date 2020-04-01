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Ahmet Şimşek Koleji
Teknede düğün


Teknede düğün yapmak isteyenler için özel bir çalışma yapan Beyaz Martı davet gemisi, kendi içinde etkin bir çalışma sunuyor ve bu sayede daha farklı ve özverili bir seçenek ile kendine has bir çözüm üretiyor. Teknede düğün yapmak isteyenler için etkin bir çalışma sağlayan Beyaz Martı davet gemisi, aktif bir dilde ve boğazın manzarası ile kendine has bir çalışma üretiyor. Yapılacak bütün çalışmaları, bütün beklentileri ve seçimleri kendine has bir yapıda organize eden bütün seçenekler için organizasyonların tamamını kullanabilirsiniz. Teknede düğün için daha rahat, daha verimli ve ayrıcalıklı çalışmaları kullanabilirsiniz. Rahat, keyifli ve profesyonel bir dilde organize edilen bütün bu düğün süreçleri için, tek yapmanız gereken rezervasyon yapmanız olacaktır.

Teknede düğün yapmak

Teknede düğün yapmak isteyenler için uygun çalışmalar sunan Beyaz Martı davet gemisi, kendi organizasyonu ve imkanları ile en eğlenceli çalışmaları sizler için ortaya çıkarıyor. Boğaz manzarasında yapılacak olan teknede kutlama ve düğün süreçleri için zaman kaybetmeyin ve ayrıcalıkların tamamını incelemeye ve ön plana çıkarmaya başlayın. https://www.beyazmartidavetgemisi.com/teknede-dugun-organizasyon/ linki ile gerekli çözümleri inceleyebilirsiniz.

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📆 02 Nisan 2019 Salı 23:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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