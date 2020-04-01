MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » Seçim bitti sıra ahlaki ve milli bir inanç seferberliğinde…
Ahmet Berhan Yılmaz
Seçim bitti sıra ahlaki ve milli bir inanç seferberliğinde…


Bizim imanımız, güvenimiz, dayanağımız, teslimiyetimiz, ümidimiz, beklentimiz; karanlık gecede, kara taş üzerinde yürüyen kara karıncayı gören, ayak sesini duyan, onun bile halini bilen Allah’a olduğuna göre seçimden çıkan sonuç ne olursa olsun bu milletin hayrına olması için dua edip, huzur içinde yatabiliriz.

Biz bize düşeni yapıp, derdimizi olabildiğince anlattık, İnşallah oyumuzu verip, Allah’a iman etmiş ve yüreğinde vatan, millet, bayrak sevdası olan her insan gibi huzur içinde evimize döneceğiz.

Partiye, lidere, adaya, makama iman etmiş, hırsından boğulanlar, seçim sonu şahsi beklentisi yüksek olanlar, hem hayırlısı deyip hem de, Allah’a isyan edercesine, çıkan sonucu beğenmeyenler ise hiçbir gece ve hiçbir gündüz huzur bulamayacaklar.

Evet; bugünden itibaren, seçim süreci bittiğine ve şükür uzun yıllar bir daha seçim yaşamayacağımıza göre bu vatan topraklarında acilen seferberlik şarttır.

Ahlaki, milli bir inanç seferberliği.

Dostluk, sevgi, saygı, hoşgörü, anlama, dinleme, istişare yapma seferberliği.

Vatanı, milleti, bayrağı dünyevi bütün değerlerin üzerinde tutma seferberliği.

Hepimiz için ve bir an önce.

Bu millet bunu başaracaktır ve hala bunun aksine davranmak isteyenler çıkarsa onları da gerektiği gibi doğru yola davet edecektir.

NOT: Bu yazı 30 Mart Cumartesi günü yazılmıştır.

Ahmet Berhan Yılmaz

📆 02 Nisan 2019 Salı 12:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR