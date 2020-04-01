Seçim bitti sıra ahlaki ve milli bir inanç seferberliğinde…

Seçim bitti sıra ahlaki ve milli bir inanç seferberliğinde…

Bizim imanımız, güvenimiz, dayanağımız, teslimiyetimiz, ümidimiz, beklentimiz; karanlık gecede, kara taş üzerinde yürüyen kara karıncayı gören, ayak sesini duyan, onun bile halini bilen Allah’a olduğuna göre seçimden çıkan sonuç ne olursa olsun bu milletin hayrına olması için dua edip, huzur içinde yatabiliriz.

Biz bize düşeni yapıp, derdimizi olabildiğince anlattık, İnşallah oyumuzu verip, Allah’a iman etmiş ve yüreğinde vatan, millet, bayrak sevdası olan her insan gibi huzur içinde evimize döneceğiz.

Partiye, lidere, adaya, makama iman etmiş, hırsından boğulanlar, seçim sonu şahsi beklentisi yüksek olanlar, hem hayırlısı deyip hem de, Allah’a isyan edercesine, çıkan sonucu beğenmeyenler ise hiçbir gece ve hiçbir gündüz huzur bulamayacaklar.

Evet; bugünden itibaren, seçim süreci bittiğine ve şükür uzun yıllar bir daha seçim yaşamayacağımıza göre bu vatan topraklarında acilen seferberlik şarttır.

Ahlaki, milli bir inanç seferberliği.

Dostluk, sevgi, saygı, hoşgörü, anlama, dinleme, istişare yapma seferberliği.

Vatanı, milleti, bayrağı dünyevi bütün değerlerin üzerinde tutma seferberliği.

Hepimiz için ve bir an önce.

Bu millet bunu başaracaktır ve hala bunun aksine davranmak isteyenler çıkarsa onları da gerektiği gibi doğru yola davet edecektir.

NOT: Bu yazı 30 Mart Cumartesi günü yazılmıştır.

Ahmet Berhan Yılmaz