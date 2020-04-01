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Kadıköy’de drift yapan trafik magandası


Kadıköy’de aracıyla drift yapan sürücü trafik kurallarını hiçe saydı.

Kadıköy’de aracıyla drift yapan sürücü trafik kurallarını hiçe saydı. Karşı şeride geçerek ilerleyen trafik magandası cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

 Kadıköy’de drift yapan trafik magandası kamerada – Tıkla İzle

KADIKÖY’DE ARACIYLA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYDI. KARŞI ŞERİDE GEÇEREK İLERLEYEN TRAFİK MAGANDASI CEP TELEFONU KAMERASINCA KAYDEDİLDİ. (İHA/İSTANBUL-İHA)

Kadıköy Kalamış’ta trafikte seyir halinde olan bir sürücü yolda drift yaparak trafik kurallarını alt üst etti. Trafik magandası sürekli karşı şeride girerek trafikte tehlike saçtı. O esnada yoldan başka bir aracın geçmiyor oluşu olası bir kazayı önledi. Trafik magandasının kuralları alt üst ettiği anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde trafik magandası yolda aracıyla drift yaparak sürekli karşı şeride giriyor.

📆 02 Nisan 2019 Salı 12:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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