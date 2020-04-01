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Kadıköy Gazetesi » Manşet » Seçmenler 194 bin 310 sandıkta oy kullandı
Seçmenler 194 bin 310 sandıkta oy kullandı


Yerel seçimlerde Türkiye genelinde 52 milyon 695 bin 831 seçmen oy kullandı. Adana’da 1 milyon 456 kişi 222 seçmen 5 bin 52 sandıkta, Ankara’da 3 milyon 607 bin 785 seçmen 12 bin 234 sandıkta, Antalya’da 1 milyon 513 bin 972 seçmen 5 bin 279 sandıkta, Bursa’da 1 milyon 982 bin 143 seçmen 6 bin 792 sandıkta, Diyarbakır’da 923 bin 544 seçmen 3 bin 495 sandıkta, Hatay’da 968 bin 336 seçmen 3 bin 404 sandıkta, İstanbul’da 9 milyon 997 bin 24 seçmen 32 bin 165 sandıkta, İzmir’de 3 milyon 30 bin 462 seçmen 10 bin 296 sandıkta, Kayseri’de 877 bin 17 seçmen 3 bin 210 sandıkta, Kocaeli’de 1 milyon 177 bin 975 seçmen 4 bin 25 sandıkta, Konya’da 1 milyon 401 bin 416 seçmen 5 bin 108 sandıkta, Mersin’de 1 milyon 185 bin 988 seçmen 4 bin 201 sandıkta, Şanlıurfa’da 934 bin 894 seçmen 3 bin 702 sandıkta, Trabzon’da 551 bin 990 seçmen 2 bin 226 sandıkta, Van’da ise 577 bin 186 seçmen 2 bin 227 sandıkta oy kullandı.

Diğer yandan, bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gitti.  

📆 31 Mart 2019 Pazar 17:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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