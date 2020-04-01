Seçmenler 194 bin 310 sandıkta oy kullandı

Yerel seçimlerde Türkiye genelinde 52 milyon 695 bin 831 seçmen oy kullandı. Adana’da 1 milyon 456 kişi 222 seçmen 5 bin 52 sandıkta, Ankara’da 3 milyon 607 bin 785 seçmen 12 bin 234 sandıkta, Antalya’da 1 milyon 513 bin 972 seçmen 5 bin 279 sandıkta, Bursa’da 1 milyon 982 bin 143 seçmen 6 bin 792 sandıkta, Diyarbakır’da 923 bin 544 seçmen 3 bin 495 sandıkta, Hatay’da 968 bin 336 seçmen 3 bin 404 sandıkta, İstanbul’da 9 milyon 997 bin 24 seçmen 32 bin 165 sandıkta, İzmir’de 3 milyon 30 bin 462 seçmen 10 bin 296 sandıkta, Kayseri’de 877 bin 17 seçmen 3 bin 210 sandıkta, Kocaeli’de 1 milyon 177 bin 975 seçmen 4 bin 25 sandıkta, Konya’da 1 milyon 401 bin 416 seçmen 5 bin 108 sandıkta, Mersin’de 1 milyon 185 bin 988 seçmen 4 bin 201 sandıkta, Şanlıurfa’da 934 bin 894 seçmen 3 bin 702 sandıkta, Trabzon’da 551 bin 990 seçmen 2 bin 226 sandıkta, Van’da ise 577 bin 186 seçmen 2 bin 227 sandıkta oy kullandı.
Diğer yandan, bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gitti.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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