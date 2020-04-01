Oy verme işlemi sona erdi sandıklar açılıyor

Tüm Türkiye’de vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sabah saatlerinde sandık başına koştu. Oy verme işlemi yurdun doğu kısmında saat 07.00’de başlarken, batıda ise saatin 08.00’i göstermesiyle vatandaşlar sandığa koştu. Saat 17.00 itibari ile tüm Türkiye’de oy verme işlemi sona erdi.