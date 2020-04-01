Cumhurbaşkanı Erdoğan Temel Karamollaoğlu’nu aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki vatandaşın hayatını kaybetmesi sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bu elim olaydan dolayı duyduğu üzüntülerini dile getirerek, olayın takipçisi olduklarını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceklerini ifade etti.