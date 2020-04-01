Sandık kana bulandı

Malatya’nın Pötürge ilçesindeki sandık başında silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde de muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.Kavgada 2 kişi yaralandı.

Ölü ve Yaralılar var

Malatya Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi’nde okulda bulunan sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 sandık müşahidi ölürken, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Diyarbakır’da ise 8 adayın yarıştığı Barış Mahallesi’nde muhtar adaylardan biri, oy pusulasını okulun içinde dağıtmak istedi. Diğer adayın bunu kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayda 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.