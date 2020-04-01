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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Oyunu Kullandı


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Büyükçekmece’de bulunan Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi’nde kullandı. 1055 numaralı sandıkta oy kullanan Uysal’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra eşi Hatice Uysa ile birlikte sınıfa girip, oy kullanan Mevlüt Uysal, ülke için hayırlı olsun temennisinde bulundu.Oy kullandıktan sonra sınıfları gezen Uysal, sandık görevlilerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

“Sandıktan ne çıkarsa saygı gösteririz”

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçimlerin demokratik bir şölen havasında geçtiğini söyleyerek,” Bu gün vatandaşlarımız sandık başında. Demokrasinin güzelliği de bu. Tabi seçim öncesinde herkes projelerini ve vaatlerini vatandaşlara anlattılar. İkna edebildikleri kadarıyla bu gün de kendilerine oy verilecek. Sandıktan ne çıkarsa ve vatandaşımız ne karar verirse herkes buna saygı duyacak.

“Vatandaşımız doğru karar verecek”

En büyük güç vatandaşın iradesidir. İnşallah vatandaşımız doğru karar verecek, herkese hayırlı olsun. Bizlerde hem adayız hem de vatandaşız. Kendi vatandaşlık görevimizi de yaparak oy kullandık. Burada gayet güzel bir seçim atmosferi var. Bütün adaylara teşekkür ediyorum. Demokratik bir hava içerisinde, demokrasi şöleni deniliyor ya aynı o şekilde geçiyor. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.  

📆 31 Mart 2019 Pazar 14:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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