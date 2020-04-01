MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Oyunu Kullandı

31 Mart yerel seçimlerinde tüm vatandaşlar olduğu gibi liderler de oy vermek üzere sandık başına gitti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu’na gelerek 1326 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli’nin oy kullanacağı okulda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, K9 köpekleri de arama gerçekleştirdi.
Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, 2019 yılında bugün tamamlanmış olan mahalli idareler seçiminin millete ve bütün siyasi partilere hayırlı olmasını temenni etti. Bahçeli, “Yoğun bir çalışmadan sonra bütün siyasi kuruluşlar elden gelen çabayı gösterdiler.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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