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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Manşet, Toplum » MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Oyunu Kullandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Oyunu Kullandı


31 Mart yerel seçimlerinde tüm vatandaşlar olduğu gibi liderler de oy vermek üzere sandık başına gitti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu’na gelerek 1326 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli’nin oy kullanacağı okulda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, K9 köpekleri de arama gerçekleştirdi.

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, 2019 yılında bugün tamamlanmış olan mahalli idareler seçiminin millete ve bütün siyasi partilere hayırlı olmasını temenni etti. Bahçeli, “Yoğun bir çalışmadan sonra bütün siyasi kuruluşlar elden gelen çabayı gösterdiler.

📆 31 Mart 2019 Pazar 14:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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