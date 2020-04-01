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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Manşet, Politika » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Oyunu Kullandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Oyunu Kullandı


Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokuluna gelen Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Oyunu kullanmak için 4202 numaralı sandığı gelen Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, “Oyumuzu kullandık, hayırlı uğurlu olsun. Milyonlarca vatandaşımız oyunu kullanacak. İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir hava, ağaçlar çiçek açmış, gerçekten de tam bir bahar havası var. İnşallah Mart’ın sonu bahar olur” dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile kameralara poz verdi. 

📆 31 Mart 2019 Pazar 14:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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