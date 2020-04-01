İmamoğlu Seçim Maratonunu Beşiktaş’ta Noktaladı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’taki final mitinginde vatandaşlara seslendi.



31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte ilçe meydanındaki final mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi. Miting kapsamında konuşma yapan İmamoğlu, seçime saatler kala vatandaşlardan destek istedi.

“Herkese ulaşmaya, herkese dokunmaya çalıştım”

Seçim çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlatan İmamoğlu, “102 gündür İstanbul’un sokaklarında, yollarında, semtlerinde, mahallerinde ve ilçelerinde inanın dolaştım, hem de bir su gibi dolaştım, boşluk bırakmamaya çalıştım. Herkese ulaşmaya, herkese dokunmaya çalıştım. Ne mutlu bana ki bugün geldiğimiz noktada nasıl başladıysak öyle bitiriyoruz. Kimsenin kalbini kırmadık, ama olur ya bir vatandaşımızın kalbi burkulmuştur, o vatandaşım beni duysun özür diliyorum. Çünkü ben kimsenin kalbini kırmak istemiyorum” dedi.

“Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağıma söz veriyorum”

Gençler için çalışacağını ifade eden İmamoğlu, “Gençlerin ağabeyi olacağım. Öyle uydurmadan Pub-g oynamalar vesaireler yapmayacağım. Yani biliyorsam futbol topuna vururum, bilmiyorsam vurmam. Ben uydurma iş yapmam. Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım, gençler için üreteceğim. Nasıl ki ülkemizin geleceği çocukları, çocuklara dönük iyi şeyler yaparsanız, ülkenin geleceği teminat altındadır. Aynı şekilde gençlerin bu kentte hayal kurmalarını sağlayacağım. Dünya kenti İstanbul’da dışa beyin göçü olmayacak, İstanbul’da üretecekler. Gençlerin özelliklerinden faydalanacağız, gençlerle dünyaya açılan bir pencere olacağız, onun için gençlerin Ekrem ağabeyi olmaya söz veriyorum” şeklinde konuştu.