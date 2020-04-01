Siz İsteyin Biz Takip Ettirelim

013 yılında kurulan Crovu, müşterilerinin ne istediğini çok iyi bilen bir firmadır. Amaçlarının başında müşteri memnuniyeti gelen firma çalışanları bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Kendi sektöründe ilk ve tek olan Crovu, müşterisine pişman olmamanın garantisini veriyor. Önlerine çıkan her türlü sorunu en kısa zamanda çözüyorlar.

Crovu.co Nedir?

Site, internet üzerinden Instagram takipçisi satışı yapıyor. Crovu’dan takipçi satın alın ve Instagramprofilinizi popüler yapın. Satın alınan hesaplar kesinlikle gerçek hesaplardır. Boş hesaplar asla değildir. Instagram’ın keşfet bölümünde size ait olan paylaşımlar daha çok görünecek ve popülerliğiniz bu sayede artacaktır. Crovu takipçi hizmetleri sayesinde sosyal medya da aranan bir hesap olmanız an meselesidir.

Instagram Takipçi Satın Alma Ayrıcalıkları

Site üzerinden istediğiniz sayıda takipçi satın almanız mümkündür. Takipçiler en iyi kaliteye sahiptirler. İster Türk isterseniz yabancı takipçi satıyorlar. Takipçileri ekleyebilmeniz için size özel olan hesabınızın şifresini vermeniz gerekmiyor. Sizi takip edenleri takip etmeniz şart değil. Kısacası takibe takip durumu olmuyor. 7/24 site çalışanları canlı destek veriyorlar. Sorunlarınızı en kısa zamanda çözümlüyorlar.

Instagram Takipçi Satın Alma Paketlerinin Fiyatları

Instagram’dan takipçi satın almak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Instagram’da takipçi satın alma paketlerinin fiyatları;

100 Instagram takipçisi için aylık 7.99 TL,

250 Instagram takipçisi için aylık 9,99 TL,

500 Instagram takipçisi için aylık 14,99 TL,

1000 Instagram takipçisi için aylık 28,99 TL,

2500 Instagram takipçisi için aylık 69,99 TL,

5000 Instagram takipçisi için aylık 129,99 TL,

10000 Instagram takipçisi için aylık 249,99 TL,

25000 Instagram takipçisi için aylık 98,99 TL ödüyorsunuz.

Üstelik yapacağınız takipçi alışverişini taksitlendirebiliyorsunuz. Daha fazlası ve detaylar için Crovu’ya göz atın.

Ödeme Koşulları

Sitede size birden çok ödeme seçeneği sunuyorlar. Instagram üzerinden takipçi satın alırken;

EFT, havale ve kredi kartı (tek çekim ya da taksitli çekim) ile ödeme yapabiliyorsunuz. Ödemeler PayTR üzerinden alınıyor. Günün her saati takipçi satın almanız mümkündür. İlerleyen zamanlarda mobil ödeme yolu ile de ödemeler yapılabilecektir.

Crovu.co’nun Otomatik Telafi Sistemi Nasıl İşler?

Site üzerinde ödeme yapıp satın aldığınız takipçiler anında hesabınıza eklenir. Siparişinizin onaylanması durumunda en geç 15 dakika içerisinde takipçi sayınız artıyor. 24 saat içerisinde satın aldığınız kadar takipçi sizi takip etmeye başlıyor. Takipçi sayınızın azalması durumunda site otomatik olarak devreye giriyor ve 24 saat içerisinde eski sayınıza tekrar ulaşıyorsunuz. Site buna otomatik telafi sistemi adını veriyor.

Koşulsuz Şartsız Memnuniyet

Şirketin hedeflerinin en başında hem satış öncesi hem de satış sonrasındaki müşteri memnuniyeti geliyor. Deneyimli, konusunda uzman ve yetenekli çalışanları ile kusursuz bir hizmet sergiliyorlar. Verilen hizmetten memnun kalmadığınız da bu durumu müşteri hizmetlerine bildirebilirsiniz. Crovu, memnuniyetinizi gidermek için elinden geleni yapacaktır.

Neden Takipçi Sayımı Arttırmalıyım?

Instagram artık bir reklam stratejisi haline gelmektedir. Takipçi satın aldığınız Crovu sitesi ise bir reklam sitesidir. Siz buradan takipçi satın alarak reklamınızı yapmış oluyorsunuz. Hem siz hem de Crovu kazanıyor. Yeni bir Instagram hesabı açıp takipçi sayını arttırmak günlerce hatta haftalarca sürecektir. Sizi tanımayan ya da bilmeyen kişiler takip etmezler. Her önünüze geleni eklediğiniz takdirde takibinize karşılık alamayabilirsiniz. Sitenin özel olarak geliştirdiği yöntemler ile haftalarca takipçi sayını artırmak için uğraşmayacaksınız. İstediğiniz sayıda takipçiyi satın alacaksınız. Geriye kalan tüm işleri onlara bırakın. Sayfanızın nasıl popüler olacağını keyifle seyredin.

Kaç Tane Takipçi Satın Almalıyım?

Site size tüm takipçi paketlerini öneriyor. Kaç tane takipçi satın almanız gerektiğine siz karar verin. Günümüzde meydana gelen olguya göre takipçi sayısının fazla olması insanlar üzerinde güven duygusu oluşturuyor. Yaklaşık 5000 takipçiniz var ise zaten güven birikimi yapmışsınızdır. Şimdi bunun üzerine eklemeler yapmanız gerekiyor. Ticaret işi yapıyor ve makyaj malzemesi ürünleri satıyorsunuz. Özellikle bayanlar ciltlerine çok önem veriyorlar. Kesinlikle gerçek olmayan ürün kullanmak istemiyorlar. Instagram’da gezerken sizin profilinize denk geldiklerinde ilk bakılan yer takipçi sayınız olacaktır. Ne kadar kaliteli ve ucuza ürün satarsanız satın takipçi sayınız az ise akla gelen ilk düşünce sahte hesap ya da kalitesiz ürün olacaktır. Diğer bakacakları ikinci yer ise fotoğrafların altına yapılan yorumlardır. Yorum olmaması satışın yapılmadığını akla getirir. Sonuç olarak tercih edilmezsiniz. Fakat takipçi sayınızın fazla ve fotoğraflar altında yorumların olması durumunda profiliniz detaylı bir şekilde incelenir.