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Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı


Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine Koraş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide ettiği iddiasıyla gündeme gelen Mine Koraş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Koraş, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli Mine Koraş hakkında haftada bir gün imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.  

📆 30 Mart 2019 Cumartesi 17:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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