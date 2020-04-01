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Sarıyer’de Şiddetli Fırtına Korkuttu


Sarıyer’de Emirgan Mahallesi Şirin Sokak’ta bulunan metruk bir binanın çatısında bulunan kiremitler, şiddetli rüzgarın etkisiyle düştü. O sırada sokakta bulunan bir arabanın üzerine düşen kiremitler, aracın camlarını kırdı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın etrafını çevirdi. Ekipler, merdivenle metruk binanın çatısında bulunan kiremitleri toplayarak aşağı indirdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, camları kırılan araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Vatandaşlar olay anını anlattı

Olay anını gören Yusuf Taşkaya, “Acayip derecede bir rüzgar vardı. Burada da bir araba vardı. Kiremitler de arabanın camının üzerine düştü, kırıldı. Çok şiddetli bir rüzgar vardı. İtfaiyeyi aradık, hemen geldiler. Burası işlek bir cadde. Allah korusun insanların üzerine de düşebilirdi. Mala geldi, cana gelmedi çok şükür”sözleriyle olayın gerçekleşme anını anlattı.

📆 30 Mart 2019 Cumartesi 16:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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