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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Ekonomi, Manşet » İstihdam Seferberliği Toplantıları Devam Ediyor
İstihdam Seferberliği Toplantıları Devam Ediyor


İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı Kadıköy ve Sancaktepe Hizmet Merkezleri teşvikleri anlatmaya devam ediyor.

Kadıköy Hizmet Merkezi İstanbul Deniz Ticaret Odası 3. Müşterek Komiteleri toplantısında, Sancaktepe Hizmet Merkezimizi ise Sultanbeyli Kaymakamlığında kurum faaliyetleri ve teşvikleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Her iki toplantıda da istihdamın önemine değinilirken katılımcı firma yetkilileri ile İstihdam noktasında bilgi alışverişi yapıldı.

📆 30 Mart 2019 Cumartesi 16:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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