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Balıkesir’den Kartal’a geldi, çocukluk arkadaşını öldürdü


Balıkesir’de yaşayan Birdal Ş., İstanbul’a gelerek buluştuğu çocukluk arkadaşını öldürdü. Zanlının polis ifadesinde, “Bugüne kadar hep kazık attı. Dolandırdığı için öldürdüm” dediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay Kartal’da yaşandı. 26 Mart sabahı Kartal sahilindeki kayalıklarda bir ceset bulan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cesedin Tolga Aksünger’e (23) ait olduğu belirlendi. Ceset üzerinde inceleme yapan polis, kafa tasında mermi giriş çıkışı olduğunu gördü. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği katilin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir otomobilden şüphelendi. Otomobilin Balıkesir’den Birdal Ş. (23) tarafından kiralandığı tespit edildi. Soruşturma sürerken Balıkesir’de yaşayan üniversite öğrencileri S.A. ile S.İ. de karakola başvurarak Kartal’da şahit oldukları cinayeti polise itiraf etti. Cinayet zanlısı Birdal Ş., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Zanlı ile birlikte cinayet silahı da ele geçirildi.

Zanlının 25 Mart günü araç kiralayarak arkadaşları S.A. ve S.İ. ile birlikte İstanbul’a geldiği, burada başka bir arkadaşının evinde kaldığı ve ertesi gün Tolga Aksünger ile buluştuğu öğrenildi. Burada yaşanan tartışma sonrası Birdal Ş.’nin yanında getirdiği silahla Aksünger’i başından vurduğu, ardından cesedini de Kartal’daki kayalıklara bıraktığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Birdal Ş., S.A. ve S.İ.’yi gözaltına alarak İstanbul emniyetine getirdi. Birdal Ş.’nin ilk ifadesinde, “Bugüne kadar hep kazık attı, Dolandırdığı için öldürdüm” dediği öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

📆 29 Mart 2019 Cuma 23:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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