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Ahmet Şimşek Koleji
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Hurdacı görünümlü kombi hırsızı kamerada


Okmeydanı’nda seyyar tezgahıyla sokak arasında gezen hurdacı görünümlü hırsız, güpegündüz girdiği bir binadan kombi çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Şişli Okmeydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde bir şahıs seyyar tezgahla semtte sokak aralarında dolaşmaya başladı. Şahıs bir süre sonra bir binanın önünde durdu. Tezgahını bırakan hurdacı görünümlü şahıs ardından apartmana girerek katları çıkmaya başladı. Birkaç kat sonra çatı arasına ulaşan şahıs, binayı kolaçan ettikten sonra kimsenin olmamasını fırsat bilerek çatı aralığındaki kilidi kırıp içeriye girdi.

Kombiyi kucaklayıp götürdü

Burada duran kombiyi kucaklayan hırsız, çıktığı gibi merdivenlerden inerek tezgahına koydu. Ardından da hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar ise binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, binanın önüne gelen hırsız tezgahını bırakarak içeriye giriyor. Katları çıkan hırsız çatıya girerek kombiyi alıyor. Merdivenlerden aşağıya inen şahıs tezgaha kombiyi bırakarak uzaklaşıyor.

📆 29 Mart 2019 Cuma 22:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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