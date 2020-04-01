Yavuz, “Fikirtepe’de binaların tamamlanması ile işimiz bitmeyecek

AK Parti adayı Özgül Özkan Yavuz, Kadıköylülerle yaptığı görüşmelere hız kesmeden devam ediyor

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ederken, projelerine ilişkin merak edilenleri de yanıtlıyor.

Kadıköylü iş insanlarıyla Marmara Yelken Kulübü’nde buluşan Özgül Özkan Yavuz burada projelerini anlattıktan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Aydoğan Ahiakın ile birlikte Fikirtepe esnafını ziyaret edip, onların sorunlarını dinledi.

Fikirtepe’ye ilişkin projelerinden de bahseden Özgül Özkan Yavuz, “Fikirtepe’de binaların tamamlanması ile işimiz bitmeyecek. Çünkü bir kent sadece binalardan oluşmuyor. Biz de İlçe Belediyesi olarak Fikirtepe için Kuzey Kadıköy Projesi adı altında yaklaşık 8 projeden oluşan proje paketi hazırladık. Kuzey Kadıköy Projesi kapsamında Fikirtepe’de gençlik merkezi, yaşam merkezi, toplantı ve kongre merkezi, spor alanları, yeşil alanlar ve bağımlılıkla mücadele merkezi gibi sosyal yaşam alanlar kurmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.