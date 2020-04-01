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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tekrar cami olacak


Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber’de Ayasofya’nın tekrar cami statüsüne kavuşturulacağı müjdesini vermişti. Fethin müzeye dönüştürülen sembolü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tekrar cami olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak pazar akşamı TGRT Haber’de İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın “Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel” programında Ayasofya’nın yeniden camiye döndürüleceği müjdesini vererek yüreklere su serpmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün de İstanbul’da ‘Büyük Trabzonlular Buluşması’nda “Seçimlerden sonra Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma hâle getiririz” dedi. Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından sürecin nasıl gelişeceği tartışıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ REDDETMİŞTİ

1934 yılına kadar en önemli protokol camii olan Ayasofya, 1934’te Bakanlar Kurulu kararı ile ibadete kapatıldı ve günümüze ulaşan tartışmaların odak noktası hâline geldi. Ayasofya’da ibadet yapılması için idareye ve ilgili yargı makamlarına başvuru yapan bir dernek (Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet) 2000’lerin başında Başbakanlık’a müracaat etti. Herhangi bir cevap alamayınca 1934’teki Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptali için Danıştay’da dava açtı. Talepleri reddedildi. Müracaat Danıştay’ın Dava Daireleri Kurulunda da reddedilince son olarak “Din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği” iddiası ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunuldu. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu “kişi bakımından yetkisizlik” sebebiyle kabul edilemez buldu.

SEKSEN DÖRT YILLIK PRANGA KIRILACAK

Statü değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mümkün… Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya, yine bir kararname ile aslına rücu edebilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle Bakanlar Kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanlığına geçtiği için söz konusu dönüşüm kararnameyle gerçekleştirilecek. 

📆 28 Mart 2019 Perşembe 15:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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