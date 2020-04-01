Konforlu Hasta Yatağı Modelleri

Tedavi sürecini yatarak geçirecek hastaların kullandığı yataklara hasta yatağı denir. Hasta yatakları sayesinde hastalar daha konforlu ve rahat bir tedavi süreci geçirirler. Vücudun belirli bölgelerini destekleyen yatak aynı zamanda tedavi sürecinin hızlanmasında da olumlu yönde bir rol oynar. Hasta yatağı modellerimiz son derece geniş bir çeşitlilik sunuyor.

Hastalığa Göre Hasta Yatağı Çeşidi

Hasta yatakları tedavi sürecini yatarak geçirmesi gereken hastalar için özel olarak üretilmiş ürünlerdir. Hastalığın ne olduğuna bağlı olarak seçilen bir hasta yatağı, hem hastanın rahat etmesini sağlar hem de tedavi sürecinin hızlanmasını sağlar. Hastalar, uzun süreli yatmaya bağlı olarak bel ağrısı, sırt ve boyun ağrıları gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. Hasta yatağının faydalarından biri de hastalığın derecesine göre kişilerin hareket kabiliyetleri baz alınarak üretilmesidir. Tamamen yatağa bağımlı olan bir hasta ile kendi başına tuvalet, yemek gibi ihtiyaçlarını giderebilen hastalara ayrı yataklar önerilir. Bu sayede kişiler hasta yatağı alırken bu özelliklerde bir yatak seçimi yaparlar.

Hasta Yatağı Fiyatları

Hasta yataklarımız sahip olduğu fonksiyonlara göre fiyatlandırması da değişebiliyor. Ayrıca kaliteli malzeme kullanılarak yapılan hasta yatağı fiyatları piyasada bulunan birçok yataktan daha maliyetli gibi görünebiliyor. Kişiler kısa bir süre kullanacakları yatak için, ortopedik ve hijyenik malzemelerden üretilmiş olmasını düşünmeyerek ucuz bir yatak almak istiyorlar. Oysaki hasta yatakları satın alınabildiği gibi kısa bir süre için kullanılacak ise satın almak yerine hasta yatağı kiralama da yapılabilir. Bu sayede kaliteli bir hasta yatağının sunduğu fonksiyonlardan hastalık süresi boyunca faydalanılabilir. Rahat bir tedavi süreci geçiren hastanın ağrıları da minimum düzeye iner. Hasta yatakları kişilerin tedavi süreci bittikten sonra bir kenarda durup yer kaplayacağına kiralama işlemi sayesinde yatak, ihtiyacı olan başka hastaların kullanımı için sunulabilir. Kiralama ve satın alma işlemleri için firmamız ile iletişim kurabilirsiniz.

Hasta Yatağının Kaliteli Olmasının Önemi

Kaliteli malzemelerden yapılmış hasta yatakları, kullanım sırasında kişilere bir problem çıkarmaz. Bu sayede kırılma ya da eskime olmadan uzun bir süre kullanılabilir. Ayrıca kaliteli bir hasta yatağı, hastalığın derecesine göre tasarlandığından dolayı hastanın vücudunun hangi bölgesini desteklemesi isteniyor ise ona göre tasarlanır. Hastalar da tedavi süreçleri boyunca uzun süreli yatmaya bağlı şikâyetlerden kurtulmuş olur.