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Esenyurt’ta minderini kap gel kitap oku etkinliği


Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte öğrenci ve veliler okul bahçesinde toplanarak müzik eşliğinde kitap okudu.

Oğlu ile birlikte kitap okuyan bir veli, bu etkinlik sayesinde 30 yıl sonra ilk defa kitap okuduğunu söyledi.

Okuma alışkanlığının az olduğu ülkemizde bu konudaki tutumu kıracak örnek bir etkinlik düzenlendi. 55’inci Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Minderini Kap Gel Kitap Oku’ adlı kitap okuma etkinliği düzenlendi. Minderlerini alan veli ve öğrenciler Esenyurt Ortaokulu bahçesinde buluşarak müzik eşliğinde kitap okudu. Öğrenci ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve veliler minderler üzerine oturup kitap okudu.

Velilere kısa bir konuşma yapan Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, bu manzaradan çok etkilendiğini vurgulayarak, “Esenyurt ve ülkemiz için özlenen manzara. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Öğretmenleri, müdürleri, öğrenci ve velileri kutluyorum. Veliler ve kitap okumayı evlerinde de devam ettirmeliler. Çocuklarımızın ebeveynlerini kitap okurken görmeleri çok önemli” dedi.

Öğrenciler ve veliler de yapılan etkinliğin çok önemli ve güzel olduğunu belirtirken, oğlu ile birlikte etkinliğe katılan bir veli, 30 yıl sonra ilk defa kitap okuduğunu söyledi.

📆 27 Mart 2019 Çarşamba 22:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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