Muhasebe Hizmetlerinin büyük önemi

Tüm kurum ve kuruluşların mali nitelikteki işlemlerini ve olaylarını para ile ifade ederek kaydeden, sınıflandıran ve özetlemek sureti ile rapor eden muhasebe hizmetleri firmaları, raporların sonuçlarını yorumlamak ve analiz etmek ile de görevlidir. Yönetimin gözü kulağı olarak nitelendirilen muhasebe hizmetleri veren firmalar; küçük, büyük, özel yada resmi kurum demeden tüm şirketler için oldukça önemlidir. Zira; mali bakımından durumunu bilmeyen bir şirketin bir sonraki stratejilerinin belirlenmesi ve başarının elde edilebilmesi pek mümkün değildir. Kurum ve kuruluşların kendi işlemlerini denetleme ve düzenleme için göz önüne alması gereken tüm işlemleri sağlayan muhasebe yönetimi, yöneticiye birçok konuda bigi sağlamaktadır. Maliyet fiyatlarını hesaplama, bütçeleri düzenleme, genel hesaplaşmalar, vergi için hesaplamalar gibi çeşitli konularda hizmet veren muhasebe, bir firma için olmazsa olmaz yapıtaşıdır diyebiliriz.

Muhasebe Hizmetlerinin Faydası Nelerdir?

*-Muhasebe hizmeti firmaları; işletmenin sahip olduğu kıymetilerin tespitini yapmakla birlikte dönem içi ve dönem sonu firmanın değerlendirilmesi hususunda da görev almaktadır. Bir işletmeyle iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının da bilinmesi hususunda önemli bilgiler sunan muhasebe hizmetleri, yine üçüncü şahıslarla işletme arasında meydana gelebilecek tüm hukuki anlaşmazlıklarda önemli rol oynar.

*-İşletme içerisinde çalışan tüm personel ve görevlililerin su istimaline karşı işletmeyi koruyan muhasebe, mali anlamda giderlerinde kontrollerini yürütür. İşletme sahibinin vergiler karşısındaki yükümlülüklerinin takibini yapan muhasebe hizmetleri firmaları, hesap üzerinden vergi durumunu kontrol eder ve inceleme sağlar.

*-Defter tutma, beyanname ve bildirgelerinin hazırlanması ve gönderilmesi konusunda da şirketlere hizmet veren muhasebe firmaları, zaman- maliyet tasarrufu dengesinde tasarruf etmenizi de sağlar.

-Müşteri iş akış süreçlerine uygun olarak belgeleme ve dosyalama konusunda da hizmet veren muhasebe hizmetleri firmaları, muhasebe birimi ile diğer birimlerin gereksiz zaman israfını azaltmak konusunda da avantaj sağlar.

*-Bordrolama hizmetleri konusunda da destek sağlayan muhasebe hizmetleri firmaları, işçilerin giriş sürecinden çıkış sürecine kadarki tüm süreçte edinilen bilgileri gerekli mercilere iletmekten ve personelle de paylaşmaktan sorumludur.