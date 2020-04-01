Akredite Kobi Danışmanı Barış Ariç Türkiye daha fazla Çin pazarına girmeli

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ve gelecekteki en iyi ticari partnerlerimizden biri olacak Çin ile kobilerimizi daha çok yakınlaştırmalıyız. Akredite Kobi Danışmanı Barış Ariç Türkiye’nin bir an evvel Çin ile daha fazla ticari yollar açıp kobilerin Çin pazarına girmelerini sağlaması gerekli olduğunu söyledi.

Son on yılda yakaladığı hızlı büyüme ile Çin yakın zamanda dünyanın yeni ekonomik lideri olacak. Aynı zamanda dünyanın en kalabalık nüfusuyla da ihracat noktasında büyük bir pazar olan Çin’i hala Türkiye’deki kobiler bir ithalat merkezi olarak görüyor. Bu nedenle fırsatlarla dolu bu pazarı yeterince değerlendiremiyoruz.

Türkiye’deki kobilerin Çin pazarına girmesi için Çin’de bir takım çalışmalar yapan Akredite Kobi Danışmanı Barış Ariç kobilerin Çin pazarına girmekten çekindiklerini söyledi.

Çin pazarının büyüklüğü ve Türkiye için potansiyeline değinen Ariç “ Çinde orta sınıf dünyanın hiç bir yerinde olmadığı kadar hızla yükseliyor. Şuanda 400 milyonu aşmış durumda ve bir kaç yıl içerisinde 600 milyonu bulması bekleniyor. Bu nüfusun en büyük özelliği refah düzeylerinin olması ve pazarda ürün çeşitliliği aramaları. Örneğin Çin’e diğer ülkelerde kiraz ithalatı çok fazla çünkü tüketici pazarda markette kiraz görmek istiyor. Nüfus fazla olduğundan yüksek hacimli bir sipariş miktarı ortaya çıkıyor.

“Çin’e daha çok yakın olacağız Kobiler buna hazırlıklı olmalı”

Çin’in gelecekte Çin’ile çok daha yakın ilişkileri olacağını belirten Ariç ; “ Çin’in son dönemdeki en önemli projelerinden birisi olan “Tekyol, Tek kuşak” sloganı ile faaliyetlerine başladığı ipek yolu projesi üzerinde önemli bir yere sahip olan Türkiye, bu proje ile birlikte önemli bir ticari Pazar alanı kazanacaktır. Özellikle Çin ile Avrupa’yı birleştirecek bir köprü görevi görecek olan Türkiye’deki kobilerin şimdiden kendilerini bu döneme hazırlamaları, rekabetin daha da ağırlaşacağı bu dönemde kendilerine yeni fırsatlar bulmalarına yardımcı olacaktır.

Yabancı markalara ilgi çok fazla

Çin’de bizim kobilerimiz hedefleyeceği orta sınıf tüketicilerin yabancı markalara ilgisi çok fazla. Kozmetikten, tekstile, elektronikten, gıdaya her sektörde bu ilgiyi görebiliyorsunuz. Ülkede Çin markalı ürünlerle yaşanan sıkıntılar tüketicide bir güven sorunu oluşturmuş. Böylelikle Çinli tüketiciler için yabancı markalı ithal ürünler daha kalitelidir algısının oluşmasına sebep olmuş. Bir diğer sebep ise yabancı markalı ürün kullanımı tüketici tarafından bir statü sembolü olarak ta görülebiliyor.

İşletmeler Çin’den korkuyor

Çin büyük bir ülke ve aynı zamanda dünyadaki üretimin kalbi durumunda. Bu durumda bizim kobilerimizi bu pazara girme konusunda korkutuyor. Genel düşünce “Çin’de herşey var, neden bizden alsın ki”. Bu bakış açısı çok yanlış. Evet, Çin’de herşey var fakat oradaki tüketici ürünler aynı olsa bile senden istiyor. Bu durumunda kültürel, mantıksal ve tüketici alışkanlıkları konusunda bir çok açıklaması var. Bu önyargılar yüzünden bu potansiyel ve devasa bir pazarı ne yazık ki bizden kapasitesi daha düşük ülkelere kaptırıyoruz.

KOBİLERE ÇİN PAZARINI ÖĞRETECEĞİZ

Kobilerimiz mesafelerin uzaklığı, dil farkı yada yanlış bilgilerinden dolayı bir türlü tam anlamıyla yakınlaşamadığı Çin pazarını tanımaları için çalışmalara yapıyoruz. Bunun için Çin’de kobilerimize yollar açmak adına çalışmalar yaptık. Kurum ve kuruluşlardan destekler istedik. Kobilerimizin Çin’e girdiklerinde destek alabilecekleri onlara yardım edebilecek zeminler hazırlıyoruz. Oralarda edindiğimiz tecrübelerimizi, bilgilerimizi kobilerle paylaşacağız. Bunun için Türkiye’nin bir çok ilinde ticaret odalarında , is dünyası ile ilgili STK’larda düzenleyeceğimiz seminerler ile kobilerimize Çin’i ve Çin’e giriş yollarını anlatacağız. Farkındalık yaratalım diye 360 derece video çekimler yaptık. Çin’ hiç gitmemiş insanların ufakta olsa orayı görüp yaşayabilmesi için sanal gerçeklik gözlükleri ile oraları göstereceğiz. Amacımız Çin’in sadece ithalatta değil İhracat noktasında da iyi bir pazar olduğunu anlatmak

TÜRKİYE’DEN GELEN İŞLETMELERE YARDIM ETMEYE HAZIRIZ

Akredite Kobi Danışmanı Barış Ariç Çin en büyük uluslarası ticaret kurumlarından birisi olan Çin Uluslararası Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Çin’in başkenti Pekinde bulunan kurumun genel merkezinde yapılan görüşmeye İkili işbirliklerinden sorumlu genel Müdür Wu Meng ev sahipliği yaptı. Görüşmede batı asya ve africa bölümlerinden sorumlu proje müdürleri Cheng Fan ve Liu Chenming toplantıda hazır bulundu. Toplantıda iki ülke kobileri arasında ticari işbirlikleri, Türk firmalarının Çin pazarına giriş noktasında yerel kurumlardan ihtiyaç duyulacak destekler konuluları konuşulurken Çin’li firmaların Türkiye’deki olası yatırımları için ne gibi teşviklerden faydalanabilecekleri paylaşıldı.

BİRLİKTE İLİŞKİLERİ GELİŞTİREBİLİRİZ

Konuşmasına Barış Ariç’e yaptıkları ziyaretlerden çok memnun olduklarını dile getirerek başlayan Wu Meng, Çin Uluslararası Ticaret Odası hakkında kısa bilgiler paylaştı. Kurumlarının 1988 yılında kurulduğunu ve Çin’de ekonomik ve ticari konularda birçok misyon üstlendiklerini belirten Meng “ Çin’deki pek çok sergi Uluslararası Expo, Kanton, islami ürünler fuarları gibi organizasyonlarının ev sahipliğini yapan Ticaret Odamız bunun yanında buradaki işletmelere ticari hukuk konusunda arabuluculuk ve fikri mülkiyet hakkı konularında danışmanlık yapmaktadır. Bizim aslında Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Aynı zamanda ilişkileri geliştirmek adına da istekliyiz. Bizler Türk firmalarının Çin’deki ekonomik ilişkilerini geliştirmek adına birlikte ortak çalışmalar yapabiliriz” dedi

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