MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Belediye, Manşet, Toplum » Ataşehirli gençlerden ilginç seçim skeci
Ataşehirli gençlerden ilginç seçim skeci


Ataşehir’de yaşayan gençler sıkıcı tanıtım filmlerine nispet olsun diye Ataşehir Belediyesi’nin hizmet kalitesine dikkat çekmek için skeç hazırladılar.


Sinema dünyasının efsane filmlerinden Matrix’teki Ajan Smith karakterinden esinlenen gençler, dizilerinin tamamen hayal ürünü olan kahramanına Mirstır Simit ismini seçmişler. Skeçin senaryosunda Ataşehir’deki mutsuz insanları bularak onlarla röportaj yapma görevi bulunan Mirstır Simit’in karşılaştığı durumlar anlatılıyor. Skece göre Mirstır Simit’in görevi Ataşehir’de mutsuz insan bulup, kötü niyetli haber yapmayı sağlamak ancak Mirstır Simit’in atladığı bir şey var ki Ataşehir’de mutsuz insan bulmakta zorlanıyor. CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi’nin facebook, twitter, instagram ve youtube hesaplarından yayınlanan Mirstır Simit’in maceraları Ataşehirliler tarafından büyük beğeni aldı.

Teaser’ı ilk olarak 21 Mart’ta yayılan Mirstır Simit’in maceraları, 22 Mart’tan itibaren her gün yeni bir bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Heyecanla beklenen bölümlerinde Mirstır Simit’in mutsuz insan arayışının nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.

📆 26 Mart 2019 Salı 21:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR