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Pendik’te tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı


Pendik Şile Uzundere Kavşağı’nda bir tır ile kamyonet çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonetteki yapışkan maddenin yola döküldüğü kazada yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.


Kaza, Pendik Şile Uzundere Kavşağı’nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kamyonet de yola devrildi. Devrilen kamyonetteki yapıştırıcı kimyasal madde ise yola döküldü. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken diğer yaralılara olay yerinde müdahale yapıldı.

Kazanın yaşandığı yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yola dökülen yapışkan madde de temizlendi.

📆 26 Mart 2019 Salı 21:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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