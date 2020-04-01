Böcek İlaçlama Mevsimi Geldi!

Ülkemizde yaşanan böcek ve diğer haşerelerle ilgili sorunlar, yaz aylarının böcek ilaçlama mevsimi haline gelmesine neden olabiliyor.

Özellikle İstanbul gibi şehirlerin nemli havası ve toprağı, yetersiz kanalizasyon altyapıları, eski ve metruk binaların çokluğu böcek sorunlarının yaz aylarında önemli bir artış göstermesine neden oluyor. Tabi böcek ve diğer haşere türlerinin çoğunun üreme mevsimlerinin bahar ve yaz aylarında olması da sorunların bu aylarda artmasına yol açıyor. Sayıları üreme dönemleriyle hızla artan haşere türleri, dışarıda yiyecek bulma çabalarını da yoğunlaştırıyorlar. Dolayısıyla kış aylarında sorun yaşansa da boyutu küçük olmasına rağmen, bahar ve yaz aylarında çok önemli bir sorun haline gelebiliyor.

Böceklerle ve diğer haşere türleriyle baş etmek amacıyla kullanılan yöntemler ise açıkta zehirli ya da soruna neden olan yaratıkları uzaklaştıran kimyasalları yiyeceklerle birlikte çeşitli yerlere bırakmak olabiliyor. Fakat kullanılan kimyasallar tüm haşere türlerini etkilemeyebiliyor. Tabi açıkta bırakılan yiyecekler özellikle kedi, köpek gibi evcil hayvan beslenen ya da küçük yaşlarda çocuklar bulunan evlerde önemli sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.

Sağlık kuruluşları, böcek sorunlarıyla karşılaşan kişilerin uzman ekiplerden yardım almalarını tavsiye ediyorlar. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alan ve çalışma iznine sahip olan şirketler, haşere kontrol çalışmalarında türlere göre kullanılması gereken kimyasallar ve yöntemler konusunda uzmanlaşıyorlar, yeterlik belgelerine sahip durumda bulunuyorlar. Böcek ilaçlama işi için bu firmalardan yardım aldığınız zaman ödemeniz gereken ücret ise ortalama büyüklükteki bir yaşam alanı söz konusu olduğunda (böcek türüne ve sorunun büyüklüğüne göre de değişebilir) 80-100 TL civarında oluyor.

Kısacası böcek ilaçlama görevi için profesyonel şirketlerden yardım almanız en mantıklı seçimi yaptığınız anlamına geliyor. Sorununuz uygun yöntemlerle, düşük maliyetlerle ve kesin olarak çözümleniyor.