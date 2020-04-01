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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » BENİM OYUM…
Ahmet Berhan Yılmaz
BENİM OYUM…


Seninle aynı partiye oy veriyor olsak bile benim oyum senin oyundan kıymetli,

Çünkü benim oyum;

Bir partiyi kazandırmak, bir lideri iktidara getirmek için değil,

Bir partiyi devirmek, bir lideri alt etmek için değil,

Eş, dost, hısım, akraba hatırına değil,

Bir lideri veya birilerini memnun etmek için değil,

Oy verdiğim parti kazanırsa bana da bir şeyler düşer beklentisiyle değil,

Benim oyum;

Vatanım, milletim, bayrağım, şehrim için,

Türkiye’min, milletimin, memleketimin, insanlarımın kazanması için.

Benim oyumun içinde kin yok, nefret yok, düşmanlık yok, sevgi var, saygı var,

Benim oyumun içinde vatan, millet, bayrak ve memleket sevdası var.

Ve bu sevdanın senin anladığın, beklediğin ve ümit ettiğin anlamda hiçbir karşılığı yok.

İşte bu sebeplerle, seninle aynı partiye oy veriyor olsak bile, benim oyum seninkinden kıymetli.

📆 26 Mart 2019 Salı 15:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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