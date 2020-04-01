BENİM OYUM…

Seninle aynı partiye oy veriyor olsak bile benim oyum senin oyundan kıymetli,

Çünkü benim oyum;

Bir partiyi kazandırmak, bir lideri iktidara getirmek için değil,

Bir partiyi devirmek, bir lideri alt etmek için değil,

Eş, dost, hısım, akraba hatırına değil,

Bir lideri veya birilerini memnun etmek için değil,

Oy verdiğim parti kazanırsa bana da bir şeyler düşer beklentisiyle değil,

Benim oyum;

Vatanım, milletim, bayrağım, şehrim için,

Türkiye’min, milletimin, memleketimin, insanlarımın kazanması için.

Benim oyumun içinde kin yok, nefret yok, düşmanlık yok, sevgi var, saygı var,

Benim oyumun içinde vatan, millet, bayrak ve memleket sevdası var.

Ve bu sevdanın senin anladığın, beklediğin ve ümit ettiğin anlamda hiçbir karşılığı yok.

İşte bu sebeplerle, seninle aynı partiye oy veriyor olsak bile, benim oyum seninkinden kıymetli.