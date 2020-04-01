Türkiye A Milli Takımı, Moldova’yı 4-0 yendi

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında, A Milli Takım, Eskişehir’de Moldova’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye’nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahasının hemen önünde Burak ile güzel bir verkaç yapan Cenk’in şutunu rakip takım oyuncuları son anda uzaklaştırdı.

20. dakikada Dorukhan Toköz’ün uzaktan çektiği şut kale direğinin yanında auta çıktı.

24. dakikada ceza sahası içerisinde topla bulaşan Hasan Ali Kaldırım sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak millileri öne geçiren golü attı. 1-0

26. dakikada etkili gelen Milli Takım’da Burak Yılmaz’ın sol kanattan ceza sahasını ortasında Cenk Tosun düzgün bir vuruşla farkı açtı. 2-0

30. dakikada Cenk Tosun’un şutunu kaleci son anda kornere tokatladı.

42. dakikada kontra atağa çıkan millilerde Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutu kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

44. dakikada Cenk Tosun’un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu müsait pozisyonda direği aşamadı.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Deniz Türüç’ün ortasına arka direkte iyi yükselen Burak’ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

52. dakikada Burak Yılmaz, ceza sahası içerisinde rakibi tarafından düşürüldü. Hakemin penaltı kararını verdiği pozisyonda Burak kaleciyi geçemedi.

54. dakikada Deniz’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun, etkili bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. 3-0

70. dakikada sol kanattan Deniz Türüç’ün ortasına iyi yükselen Kaan Ayhan, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 4-0

85. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı Moldova file bekçisini geçemedi.

90. dakikada etkili gelen milli takımda Burak Yılmaz’ın ceza sahası içerisinden vuruşu üstten auta çıktı.

90+1. dakikada farkı artırmaya çalışan Türk Milli Takımında genç oyuncu Yusuf Yazıcı’nın müsait pozisyonda çektiği şut kaleyi bulmadı.

Cumhurbaşkanı’ndan, A Milli Takım’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerin 4-0 galip ayrıldığı Moldova maçı sonrası soyunma odasına giderek, futbolcuları tebrik etti.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Eskişehir’de Moldova’yı ağırladı. Karşılaşma millilerin 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadeleyi statta izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Serhiy Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu (Yusuf Yazıcı dk. 66), Mahmut Tekdemir, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz (Emre Belözoğlu dk. 85 ?), Deniz Türüç (Efecan Karaca dk. 78), Kaan Ayhan

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Emre Taşdemir, Güven Yalçın, Yunus Mallı

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Moldova: Alexei Koşelov, Oleg Reabciuk, Artiom Rozgoniuc, Veaceslav Posmac, Artur Ionita, Catalin Carp (Laser Turcan dk. 46), Eugeniu Cebotaru, Radu Ginsari (Antoniuc dk. 74), Ion Jardan, Vladimir Ambros (Nicolaescu dk. 57), Dinu Graur

Yedekler: Namaşco, Celeadnic, Anton, Cociuc, Sandu, Platica, Milinceanu

Teknik Direktör: Alexandru Spiridon

Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 23), Cenk Tosun (dk. 26 ve 54), Kaan Ayhan (dk. 70) (Türkiye)

Sarı Kartlar: Oleg Reabciuk, Artur Lonita (Moldova)