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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Manşet, Toplum » Trafikte tehlike saçan aşırı yüklü kamyon kamerada
Trafikte tehlike saçan aşırı yüklü kamyon kamerada


Ataşehir’de trafikte seyir halindeki bir kamyon, kasasına koyulan aşırı yük ile trafikte tehlike saçtı. Sorumsuz kamyon sürücüsünün faciaya davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde bir kamyon sürücüsü, kasasına aşırı yük koyduğu kamyonu ile yolda ilerledi. Kasasındaki üst üste koyduğu yüklerin güvenliksiz bir şekilde bağlandığı kamyon, seyir halinde olduğu yolda adeta faciaya davetiye çıkardı. Kasadaki yüklerin metrelerce yükseklikte olmasına aldırış etmeyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer yolcuların canını hiçe saydı. Sorumsuz sürücünün trafikte tehlike saçtığı anlar, yoldaki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aşırı yüklü kamyon yolda ilerlerken tehlike saçıyor.  

📆 25 Mart 2019 Pazartesi 15:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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