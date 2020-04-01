Web Sitesi Tasarlatırken Nelere Dikkat Etmeli?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık web tasarım sürecinde dijital stratejiler ve tasarımlar ön plana çıkmaya başladı. Dijital pazarlama ajansı tarafından tasarlanan web tasarımlar, sürdürülebilirlik ilkesine sahip.
Çağın gereksinimleri daima değişiyor ve internet kullanıcılarına yönelik web sitelerin tasarlanması ise Google nezdinde büyük önem taşıyor. Günümüzün en iyi arama motorlarından birisi olan Google, sürdürülebilir web sitesi tasarımlarına daha çok puan verirken organik arama sonuçlarında da yine bu tarz tasarıma sahip sitelere “yükseliş” şansı veriyor. Dijital pazarlama ajansı tarafından tasarımları yapılan web tasarımlar, günün gerekliliklerine uygun olmakla birlikte geleceği düşünerek tasarlanmak zorunda. 1-2 sene sonra değişen talepleri gerçekleştirmeye uygun olmayan siteler ne yazık ki “çöp” olarak değerlendirilmekte ve yeni site tasarımlarını gerektirmektedir. Bu neden ki, web tasarım ajansı tarafından tasarlanacak olan tüm sitelerin “kodları açık, değiştirilebilir ve yeniden revize edilebili” olması büyük önem arz ediyor.
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|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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