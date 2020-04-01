Web Sitesi Tasarlatırken Nelere Dikkat Etmeli?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık web tasarım sürecinde dijital stratejiler ve tasarımlar ön plana çıkmaya başladı. Dijital pazarlama ajansı tarafından tasarlanan web tasarımlar, sürdürülebilirlik ilkesine sahip.

Çağın gereksinimleri daima değişiyor ve internet kullanıcılarına yönelik web sitelerin tasarlanması ise Google nezdinde büyük önem taşıyor. Günümüzün en iyi arama motorlarından birisi olan Google, sürdürülebilir web sitesi tasarımlarına daha çok puan verirken organik arama sonuçlarında da yine bu tarz tasarıma sahip sitelere “yükseliş” şansı veriyor. Dijital pazarlama ajansı tarafından tasarımları yapılan web tasarımlar, günün gerekliliklerine uygun olmakla birlikte geleceği düşünerek tasarlanmak zorunda. 1-2 sene sonra değişen talepleri gerçekleştirmeye uygun olmayan siteler ne yazık ki “çöp” olarak değerlendirilmekte ve yeni site tasarımlarını gerektirmektedir. Bu neden ki, web tasarım ajansı tarafından tasarlanacak olan tüm sitelerin “kodları açık, değiştirilebilir ve yeniden revize edilebili” olması büyük önem arz ediyor.

Web Sitesi Tasarlatırken Nelere Dikkat Etmeli?

Web sitesi tasarlanırken kuşkusuz dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olmalıdır. Zira; rakiplerden öne çıkmak için estetik bir web sitesi görünümü elde etmek ve bu görünümü elde ederkende özgünlük kriterinden ödün verilmemesi gerekmektedir. Her bir web site illa ki bir diğerinden esinlenir ancak birebir aynısını almak, elbette etik değildir ki sitenizi özgünlükten çıkarır. Bu nedenle, web tasarım ajansı tarafından hazırlanacak olan tüm web sitesi tasarımlarında özgünlük kriteri aranmalı ve estetik görünüme de dikkat edilmelidir.

Web sitesi tasarımı yaptırılırken elbette fiyatlar hakkında genel bilgi sahibi olmakta önemlidir. Wordpres tabanlı bir web sitesi tasarımı için verilmesi uygun olan ücretler, sıfır tasarımlı bir sitenin fiyatı ile elbetteki aynı olmaycaktır. Bu nedenle, web sitesi tasarımı yaptırmadan önce fiyat analizlerini iyi yapmak gerekecektir.

Web site tasarlanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta elbette “sitenin değiştirilebiliyor” olmasıdır. Site üzerinde değişiklik yapılmasına olanak veren tasarımları tercih etmeli ve bu tür yazılımları entegre eden dijital reklam ajansları ile çalışmalıyız.

Web sitenizi her ne amaçla açıyorsanız açın mutlaka bir “kimliğiniz” olmalı. Sizi “güvenilir ve profesyonel” olarak ziyaretçilerinize tanıtacak olan kurumsal kimliğiniz, mutlaka uzmanlar tarafından tasarlanmış olmalıdır.

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