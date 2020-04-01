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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Eğitim » Londra Dil Okulları Ve Kanada Dil Okulları Sizi Bekliyor!
Londra Dil Okulları Ve Kanada Dil Okulları Sizi Bekliyor!


Yurtdışı dil okulları araştırmanızı yaparken dikkat etmeniz gereken birçok unsur var! Academix Yurtdışı Eğitim firması ile artık yurtdışında dil okuluna gitmek, size kolay!

Çeşitli ülkelerde bulunan yüzlerce eğitim kurumu, dil eğitimi için Dünya’nın her bir yerinden gelen öğrencilere kuçak açıyor. Her eğitim kurumunun kendine özel bir protokolu ve fiyat skalası olduğunu düşünürsek sizin için en iyisi hangisi olacak, en doğru seçimi nasıl yapacaksınız? İşte bu süreçte sizin ve ailenizin beklentilerini anlayarak size dil okulu önerisi yapabilecek olan Academix Yurtdışı Eğitim firması, sizler gibi binlerce öğrencinin hayalini gerçek kılıyor.

İngilizceyi öğrenmek için yurtdışına gitmeye karar verdiğiniz andan itibaren gitmek istediğiniz kurumun katılım şartları, başvuru süreçleri, eğitim ücretleri, konaklama şartları ve eğitim başlangıç tarihleri gibi birçok konuyu da araştırmanız gerekiyor. Buna ek olarak da başvuru sürecine “belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamak” ise yine size kalıyor. İşte tüm bu süreçte sizin için profesyonel eğitim danışmanları Academix Yurtdışı Eğitim firmasında mevcut. Siz sadece gitmek istediğiniz ülkeye ve okula odaklanın!

Her öğrencinin farklı bir hayali ve bütçe yapısının olduğunu bilen Academix Yurtdışı Eğitim firması, bunları göz önünde bulundurarak sizlere okul önerisi yapar! Sizin için en iyi eğitimi verebilecek kurumu sizlere öneren Academix Yurtdışı Eğitim firması, profesyonel yurtdışı eğitim uzmanlarıyla size en iyi seçenekleri sunabiliyor.

Londra Dil Okulları Ve Kanada Dil Okulları Sizi Bekliyor!

Yurtdışı dil okulları araştırmanızda karşınıza birçok ülke çıkacaktır ki bunların hepsi sizin için ideal okullar olabilir. Ancak; başvuru şartları ve süreçleriyle ilgili yaşanacak problemler sebebiyle hayal ettiğiniz kurumda eğitim alma şansınızı kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, Academix Yurtdışı Eğitim firması daima sizin yanınızda olarak sizin istediğiniz kuruma yönelik hazırlık yapmaktadır.

İngiltere dil okulları haricinde Kanada dil okulları ve Londra dil okulları başvuruları da yine Academix Yurtdışı Eğitim firması tarafından yapılabilmektedir. Siz hayal edin, Academix Yurtdışı Eğitim firması gerçekleştirsin! Kanada dil okulları içinde bu sayfadan bilgi alabilirsiniz: https://www.academix.com.tr/yurtdisinda-dil-okulu/kanadada-dil-okulu

Hemen Academix Yurtdışı Eğitim’in resmi web sitesine girin ve yurtdışı dil okulları hakkında detaylı araştırma yapın, hayal ettiğiniz ülkeye ve eğitim kurumuna doğru yola çıkın!

📆 24 Mart 2019 Pazar 22:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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