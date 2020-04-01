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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Tuzla’da yabancı bayraklı gemide yangın
Tuzla’da yabancı bayraklı gemide yangın


Tuzla’da yabancı bayraklı bir gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Aydıntepe Mahallesi Sinem Sokak’ta bulunan bir tersanedeki yabancı bayraklı gemide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Galeri
📆 23 Mart 2019 Cumartesi 23:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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