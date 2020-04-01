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İDO’dan miting sebebiyle sefer iptali uyarısı!


24 Mart 2019 tarihinde saat 14:00’ de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi nedeniyle Yenikapı terminaline gelen/giden araç/yolcu trafiği 08:00- 19:00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacak olup, etkinlik sebebiyle 08:00- 19:00 saatleri arasında Harem – Sirkeci – Harem hattındaki seferlerimiz karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecektir.

24 Mart Pazar günü düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi organizasyonu nedeniyle; 13:45- 15:45 saatleri arasında Yenikapı- Yalova seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

Miting nedeniyle Yenikapı- Yalova, Yenikapı- Bursa ve Bandırma – Yenikapı- Bostancı hatlarımızda aşağıdaki gibi sefer saatlerimizde değişiklik olmuştur:

17:45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferimiz 18:30’da yapılacaktır.

17:30 Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferimiz 19:00’da yapılacaktır.

15:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferimiz 16:30’da yapılacaktır.

Etkinlik sebebiyle Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa- Yenikapı- Kadıköy hatlarımızda yolcu tahliyesi / varışında aşağıdaki iskele değişiklikleri yapılmıştır:

14:30 Bursa- Armutlu- Armutlu T.K.- Yenikapı-Kadıköy seferimizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş’tan sonra Kadıköy’e devam edilecektir.

16:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferinizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş’tan sonra Kadıköy’e devam edilecektir.

Etkinlik sebebiyle 07:45 Yenikapı-Yalova seferimize miting nedeniyle Sirkeci sahil yolu güzergahını kullanarak ve biletlerinizi polis kontrol noktalarında ibraz ederek katılabilirsiniz.

09:45 Yenikapı-Yalova seferimiz için 08:30‘da Yenikapı Terminalinde olacak şekilde gerekli önlemleri almanızı rica ederiz.

11:45 Yenikapı-Yalova seferimiz için miting nedeniyle araç alınamayacaktır. Sadece yaya yolcu taşınabilecektir.

Değerli misafirlerimiz 24 Mart Pazar günü Yenikapı’da gerçekleşecek Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle Yenikapı’ya ulaşımda gerekli önlemleri almanızı rica ederiz.

Ayrıntılı bilgi için https://www.ido.com.tr/ ’den faydalanabilirsiniz.

📆 22 Mart 2019 Cuma 22:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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