Karton Çanta Nedir? Ne İşe Yarar?

Sunduğu avantajlar ile günümüzde en önemli ambalaj ürünlerinden birisi olan karton çantalar, işlevlerini yerine getiren ürünlerden ayrılarak ilave değer üretenler sınıfına dahil. Milim Matbaa gözünden karton çanta nedir, ne işe yarar sorusunun cevabı haberin detayında…

Baskılı karton ve kağıt çanta üreticisi olarak bilinen Milim Matbaa, yenilediği ürün portföyünden sonra karton çanta nedir, ne işe yarar sorularına yanıt verdi…

Karton Çanta Nedir?

İşletmelerde kullanılan girdileri ikiye ayırırken “işlevlerini yerine getirenler ve ilave değer üretenler” olarak ayıtmak gerekiyor. Zira; işlevini yerine getirerek beklenen sonucu sağlayan girdiler, genel olarak temel düzeyde katkı sağlarlarken ek değer üretenler ise daima işletmeye artı avantajlar kazandırırlar. Kurumsal kimlik öğelerinde de aynı durum söz konusu. İşlevlerini (taşıma, saklama) gibi konularda yerine getiren karton çantalar, aynı zamanda reklam faaliyetleri konusunda da ilave değer üretenler sınıfında değerlendirilebilmektedir.

Kartondan ve diğer hammadelerin birleşimi ile üretilen baskılı karton çanta çeşitleri ise, kendisinden beklenen değerin yanı sıra işlev konusunda da artı avantaj sağlayabiliyor.

Karton Çanta Nedir? Ne İşe Yarar?

Ladin, çam, köknar gibi uzun lifli ve yumuşak odunlu ağaçlardan elde edilen kartonlar, günümüzde “çanta” elde edilmek üzere kullanılıyor. Çok küçük boydan geniş ebatlara kadar üretilebilen karton çantaları isteğe göre özel üretebilen Milim Matbaa, her türlü amaç için özel tasarım yapabiliyor. Farklı renklerde ve boyutlarda karton çanta tasarımı ve üretimi yapabilen Milim Matbaa, karton çantanın “hayatı kolaylaştıran ürün” olduğuna inanıyor ve tasarımlarını bu yönde yapıyor. Kanserojen madde içermeyen ürünleriyle zaten adından sıkça söz ettiren Milim Matbaa, gıda işletmelerine , kuyumculara gözlükçülere özel kağıt çanta üretimi de yapabiliyor.

Aynı zamanda tarzımızı da yansıtabilen karton çantalar, markaların da ilgisini çekiyor. Şık ve zarif bir imajla üretilen birçok karton çanta kuyumcular başta olmak üzere kozmetik firmalarının da tercihi oluyor. Gün boyu kolay taşıma imkanı sunan karton çantalar, aynı zamanda firmalar için “bedava reklam aracı”. Özellikle uluslararası fuarlarda firmaların tercihi fuar karton çantaları Milim Matbaa’nın ürettiği modeller arasında..

Karton Çantalar Hangi Sektörde Sıklıkla Kullanılıyor?

İlaç firmaları

Ayakkabı mağazaları

Alışveriş merkezleri

Fast food markaları

Kuru yemiş dükkanları

Giyim mağazaları

Kozmetik dükkanları

Kuyumcular başta olmak üzere çeşitli firmalarda “karton çantalar” kullanılıyor.

Milim Matbaa Size Özel Karton Çanta Tasarımı ve Üretimi Yapıyor

Kartondan imal edilen baskılı karton çantalar, modern bir görüntüye sahip olmalarının yanı sıra çevre dostu olarak Milim Matbaa ‘da üretilirler. İnsan sağlığına zarar vermeyen hammaddelerde tasarlanan Milim Matbaa ’da firmaya özel çözüm önerileriyle üretim yapılmaktadır. Diğer ürünleri olan kağıt çantalar için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Arzu ettiğiniz ölçüye ve tasarıma göre ürün temini yapabilen Milim Matbaa, kurumsal kimlik öğelerinizin tasarımında da sizlere özel çözümler üretebilmektedir. Siz de hemen web sitesine girin ve size en yakın tasarımlara göz atarak, ihtiyacınız olan ürünlerin siparişini hemen verin!