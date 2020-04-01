Dünyada ilk entegre rapor çalışması Kadıköy’de yapıldı

Kadıköy Belediyesi, planlanan hizmetlerin ne kadar yerine getirildiğinin, kamu kaynaklarının doğru kullanımını ölçümleyen “Entegre Raporlama” çalışması yapan dünyada ilk belediye oldu. Entegre Raporun açıklandığı toplantıda, 5 yıllık görev sürecini anlatan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, uzun süre ayakta alkışlandı.

DİĞER KAMU KURUMLARINA DA ÖRNEK OLACAĞINA İNANIYORUM

Entegre Raporunun sonuçlarının paylaşıldığıtoplantıda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy’deki 5 yıllık hizmet sürecini anlattı. Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’in yanı sıra gazeteciler, meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Entegre Raporun sonuçlarını değerlendiren Nuhoğlu, “Kadıköy Belediyesi kamu kaynaklarının doğru kullanımını ölçen ‘Entegre Rapor’ uygulamasını devreye sokan dünyada ilk belediye oldu. Bu uygulamanın diğer kamu kurumlarına da örnek olacağına inanıyorum” dedi.

NUHOĞLU AYAKTA ALKIŞLANDI

2014-2019 yılları arasında görev yapan Aykurt Nuhoğlu, bu süreç içerisinde kamusal kaynakları doğru kullarak hizmet verdiklerini anlattı. “Haydarpaşa Garı, Kalamış Yat Limanı, Meteoroloji arazisi, Kadıköy dolgu alanı, Merdivenköy arazisi, Kurbağalıdere gibi kamusal alanların kamunun kullanımında kalması için mücadele verdik. Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Kadıköy Kent Konseyi ve yurttaşlarla birlikte hareket ederek Kadıköy’de kamusal alanları başarı ile savunduk. Gördükki birlikte hareket edildiği zaman, Kadıköy’de hiçbir kamu arazisi satılmadı. Bu bir duruştur. Yerel yönetimin vatandaşı temsil ederken onun düşüncesini ve iradesini gözetmesi gerekiyor” diye konuştu. Nuhoğlu’nu konuşmasının ardından uzun süre ayakta alkışlandı.

KABOĞLU: BU PROJE, KAMUSALLIK BİLİNCİNİN YAYILMASINA ÖNCÜ OLUR

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise kentli olma bilincine değinerek ‘Bu proje İstanbul’da ve diğer ilçelerde sahiplenilirse çok önemli birişlev görür. Planlamaya katkıda bulunur. Kentli olma bilinci bizim oylarımızlaseçtiğimiz kişilerin neleri planladıkları, ne yaptıkları ve bizimle birlikte hangi kararları aldıklarını bilmemizle mümkün olabilir. Bu proje kentli olma bilinci ve kentlilik hakkı açısından önemlidir. Kamusallık bilincinin Kadıköy’de ve Türkiye genelinde yayılmasına öncü olur’ diye konuştu.

ENTEGRE RAPOR: KADIKÖY BELEDİYESİ YURTTAŞLARA DEĞER YARATTI

ARGE Danışmanlık desteği ile hazırlanan Entegre Raporda belediyelerin temel amacının insanların yaşam kalitesini artırmak olduğu düşüncesine odaklanıldı. Kadıköy nüfusu detaylı bir şekilde incelendi, nüfus ortak paydaları olan kümelere bölündü. Raporda Kadıköy Belediyesi’nin geçmiş dönem planlamaları, planların hayata geçirilmesi için yaptığı çalışmalar, çalışmalar sonucunda yarattığı değerler OECD’nin uluslararası iyi yaşam ölçüm metodu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendirildi. Rapor, Kadıköy Belediyesi’nin sağlıklı yaşam, kültürel, sanatsal, bireysel ve sosyal alanlarda gelişim, karar alma süreçlerine katılım, çalışma fırsatları gelişimi gibi konularda yurttaşlara değer yarattığını ortaya koydu. ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Argüden “Türkiye’nin G20 Başkanlığı döneminde B20 Bilgi Ortağı olarak gündeme girmesini sağladığımız Entegre Raporlamanın, ilk belediye uygulamasının da Türkiye’den çıkması ülkemizde küresel düşüncenin güzel bir örneğidir.” dedi.

KADIKÖY, TEMEL BELEDİYE HİZMETLERİNDEN FAZLASINI BEKLİYOR

Raporda, Kadıköy’de yaşayanların temel belediye hizmetlerinin ötesinde yaşam kalitesine değer katacak beklentilerini de yansıtıyor. Buna göre Kadıköy sınırları içinde yaşayanlar öncelikli olarak kültür, sanat, eğitim, yenilikçi çalışma ve iş ortamları, sosyal yardımlar gibi konularda da hizmet sunulmasını ve kendi yaşam alanları ile ilgili karar alma ve fikir geliştirme süreçlerine katılmak istiyorlar.

BORÇSUZ BELEDİYE

Raporda Kadıköy Belediyesi’nin kaynak yapısı hakkında da veriler yer alıyor. Kadıköy Belediyesi’nin etkin ve güçlü bir kaynak yönetimi yaklaşımına sahip olduğu vurgulanan raporda çok fazla yatırım yapmasına ve geniş bir hizmet yelpazesinde sahip olmasına rağmen belediye faaliyetlerinin borçlanmadan yürütüldüğü belirtildi.

KADIKÖY YENİ AÇILAN KURUMLARIYLA FARK YARATTI

Raporda Kadıköy Belediyesi’nin hizmete soktuğu ve ilçenin gelişimine değer katan birimlere de yer verildi. Belediyenin Ekolojik Kreş, Alzheimer Merkezi, Afet Eğitim Parkı, İDEA, Karikatür Evi, Kadıköy Akademi gibi projeleri hizmette soktuğu belirtildi.

KADIKÖY’ÜN GELECEĞİ DE YER ALDI

Raporda Kadıköy’ün İstanbul’da yaşlı nüfusun en yoğun yaşadığı ilçelerden biri olduğu vurgulandı. Şehir planlarının, yolların, sosyal alanların ve imar düzenlemelerinin bu durumu dikkate alarak yapılması gereğine dikkat çeken raporda, yaşlılık ile birlikte artan sağlık sorunlarına yönelik Alzheimer Merkezi gibi tesislere daha fazla ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

Kadıköy’de yaşayanların kendi yaşam alanları konusunda söz sahibi olmak istediklerinin vurgulandığı raporda, paydaşlar ile kurulacak güçlü ilişkilerin hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlayacağı belirtildi.

Küresel bir sorun olan iklim değişikliği ile mücadelede Kadıköy ölçeğinde de adımlar atılmasının önemine işaret edilen raporda, imar planları yapılırken, hava akımını sağlayacak tasarımların hem yaz sıcaklarının daha az hissedilmesini, hem de enerji tasarrufunu sağlayabileceği hatırlatıldı.