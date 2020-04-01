Vatan Partisinden Fikirtepe sorununa 7 maddelik çözüm önerisi

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ve Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil, Fikirtepe’de kentsel dönüşüm mağdurlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık sekiz yıldır evlerine yerleşemeyen Fikirtepe sakinlerini dinleyen Yücel, sorunun çözümü için gereken 7 maddelik programı açıkladı.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ve Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil, Fikirtepe’de kentsel dönüşüm mağdurlarıyla bir araya geldi.

YILDIRIM’A ÇAĞRI

Basın açıklamasında konuşan Yücel, kentsel dönmüşümde pilot bölge olarak belirlenen Fikirtepe’nin vatandaşı yerinden etme bölgesine döndüğünü, kentsel dönüşün yaşandığını belirtti. “Fikirtepe’de halk yok şirketler var” diyen Yücel, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a da “şirketleri değil halkı tercih edin” çağrısında bulundu. Fikirtepe tüm Türkiye’nin sorunudur diyen Yücel’in açıkladığı 7 maddelik çözüm programı şu şekilde:

-Evleri yıkılmış herkese kira yardımı yapılacak.

-Yıkılmış durumda veya yarım bırakılan projeleri TOKİ, Emlak Konut, Ziraat Gayrımenkul Yatırım -Ortaklığı, Halk Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı yapmalıdır.

-Kaçak olan müteahhitlerin yarım bıraktığı inşaatlar kamulaştırılsın.

-İş yapmayan firmalarla yapılan sözleşmeler mahkemeyi beklemeden fesh edilsin.

-Dolandırıcı şirketlerle ilgili hukuki işlemler derhal başlatılsın.

-Tapulardaki şerhler kaldırılsın.

-Örnek sözleşme metni uygulansın.

ÇÖZÜM VATAN PARTİSİ’NDE

Mustafa İlker Yücel’den sonra söz alan Osman Erbil, yaşanan mağduriyetin sorumlularının hükümet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İBB olduğunu vurguladı. Mağduriyetlerin çözülmesi için yapılması gerekenin devletin elini taşın altına koyması olduğunu söyleyen Erbil, “Ak Parti’nin de CHP’nin çözüm için söyleyecek sözü yok. Çözüm ranta karşı savaş açan Vatan Partisi kadrolarıdır.” dedi.

‘EVLERİ DEPREM DEĞİL, BAKANLIK YIKTI’

Programda Fikirtepeliler de mağduriyetlerini anlattı. Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş, bakanlıklarla bağlantı kuramadıklarını söyledi. “Eskiden evimiz vardı, mutluyduk. Şimdi evimiz yok, boş bir arazi, çamur var” diyen Erbaş, kendilerine hukuka gidin dendiğini belirtti. Bektaş, sorunun bakanlığın oluşturacağı komisyonla çözülebileceğini ifade etti. Fikirtepe mağdurlarından Engin Akgüzel de projeye zorla imza attıklarını söyledi. Kendilerine bakanlık tarafından “ya imza atarsınız, ya yerinizi kamulaştırırız” dendiğini belirten Akgüzel, verilen sözlerin de tutulmadığını, kentsel dönüşümde verilen kira yardımının kendilerine verilmediğini söyledi. Akgüzel, “bizim evlerimizi deprem değil, bakanlığın kamulaştırma yasaları yıktı” dedi.