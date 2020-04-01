Umut Durbakayım: Emlak Bankası küllerinden doğuyor

Emlak Katılım Bankasının 21 Mart 2019 itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başladığını ve ilk şubesinin açıldığını hatırlatan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım; bankayı küllerinden doğan ‘Anka Kuşu’na benzetti.

Emlak Bankası’nın, Emlak Katılım Bankası olarak tekrar faaliyet göstermesinin, sektörümüz açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, inşaat sektöründe ihtisas bankasının olmasının öneminin altını çizdi.

“Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum’un çok önem verdiği Emlak Katılım Bankası sektörümüzü rahatlatacak ve önünü açacaktır” diyen Umut Durbakayım, Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Sn. Deniz Aksu’nun da sektöre yeni ufuklar açacak hamleleri süratli bir şekilde yapacağından emin olduğunu dile getirdi.

“Bu güne kadar münhasıran sektörümüzün finansal sorunlarını çözmek için proje üreten bir bankanın olması gerektiğini dile getiriyorduk. Bu ihtiyacımızın köklü bir geçmişi olan Emlak Bankası’nın uzantısı olan ve KATILIM BANKASI şeklinde faaliyet göstermesi sektörümüzün açısından ayrı bir ehemmiyet taşımaktadır” diyen Umut Durbakayım, Emlak Katılım Bankası’nın faaliyete geçmesi ile birlikte, inşaat sektörünün yurtiçinde ve dışında tekrar eski gücüne kavuştuğunu gösteren projeler art arda geleceğini belirtti.

Sektörün Emlak Katılım Bankası’ndan beklentilerini de dile getiren Umut Durbakayım, bankanın gayrimenkul fonu oluşturarak sektöre taze finansal kaynak aktarabileceğinin altını çizdi. Durbakayım, bankanın ayrıca erişilebilir konut üretimi için potansiyel arsa geliştirilmesi konusunda da sektöre destek verebileceğini kaydetti. Emlak Katılım Bankası’nın sadece finans kaynağı olarak görmediğinin altını çizen Umut Durbakayım, “Bankanın yapabileceği bir önemli faaliyet ise konut üretici ile arsa sahibinin birlikte geliştirecekleri projelerde fizibilite hazırlayıp rapor sunması olacaktır” şeklinde konuştu.