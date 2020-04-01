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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Teknoloji » Neden E-Ticaret Yapmalısınız?
Neden E-Ticaret Yapmalısınız?


Artık dünya son derece geniş bir ticaret alanına dönüştü ve bunu sağlayan sistem de e-ticaret platformları oldu. Milyonlarca e-ticaret sitelerinin sunduğu hizmetler insanların alışveriş konusunda çok fazla avantaja sahip olmasını sağladı. Ancak her firma ve kişi bu alanda gerektiği kadar başarıyı yakalayamadı. Biraz geç kalmış olmak biraz da bu uygulamaların inceliklerini bilmemek kişilerin rakiplerinden daha geride kalmasına neden oldu. Profesyonel bir e-ticaret sitesi kurabilmek için bu alanda yetişmiş olan insanlardan hizmet almanız gerekiyor. Uzun süreli kurslara katılmak ve mesai zamanlarını uzatmak yerine işi bu alanda en iyi olanlara bırakın ve dijital dünyanın vazgeçilmezlerinden biri haline gelin.

E-Ticaret Alanında Profesyonel Hizmet

Her ne kadar internet ortamını çok iyi biliyor olsanız da eğer e-ticaret sitesi kuracaksanız yine de bu alanda uzmanlaşmış olan yerlerden hizmet almanız gerekiyor. Bu firmalar sizin ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde bilen ve bunları site ortamlarına yansıtan insanlardır. Kaliteli ve hızlı e-ticaret sitesi ile rakiplerinizin açmış olduğu arayı rahatlıkla kapatabilirsiniz. Hizmet detaylarını görmek için https://www.omniticaret.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

📆 21 Mart 2019 Perşembe 12:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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