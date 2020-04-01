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Beyazıt’ta özel halk otobüsü yayaların arasına daldı!


Beyazıt Meydanı’nda gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi. Otoparka dalarak araçlara çarpan otobüs, sürüklediği araçlarla birlikte ana yola indi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

 Beyazıt’ta özel halk otobüsü yayaların arasına daldı! – Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Beyazıt Meydanı otobüs duraklarında yaşandı. Duraktan hareket eden 91 E Beyazıt – Göztepe Mahallesi seferini yapan özel halk otobüsü, iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması nedeniyle birden otoparka daldı. Otoparkta bulunan çok sayıda araca çarpan otobüs, ardında sürüklediği araçla birlikte Ordu Caddesi’ne indi. Beyazıt Meydanı’nın adeta savaş alanına döndüğü ve 12 aracın hasar gördüğü kazada yaralanan 4 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.  

📆 21 Mart 2019 Perşembe 11:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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