“Zaferden Zafere Kadın Efeler” sergisi kapılarını açtı

Ressam Mustafa Ali Kasap “Zaferden Zafere Kadın Efeler“ resim sergisi 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin yıldönümünde Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışında Kadıköy Halk Eğitim Halk Oyunları ekibinden dansçı Sinan Yağcı ve Duygu Bilginer ile Caddebostan Sahil Lions Kulüp Başkanı ve üyeleri sürpriz bir “Zeybek” gösterisi ile açılışı renklendirdiler.

“İz bırakan bu kadınları saygı ile anıyorum”

Kalimerhaba Derneği Başkanı Selma Sonat ve Kadıköy Sineması sahibi Funda Kocadağ Salciccia ellerinden teşekkür plaketini alan sanatçı Mustafa Ali Kasap bu anlamlı günde böylesine seçkin bir toplulukla “Zaferden Zafere Kadın Efeler” sergisindeki eserlerini paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Yaşamın her döneminde ülkemiz tarihine kahramanlıkları ile iz bırakan bu kadınları saygı ile anıyorum ve günümüzde onların izinde yürüyenleri kutluyorum” dedi. Kalimerhaba Derneği Başkanı Selma Sonat 14 yıldır sadece sanatçıların ve sanatseverlerin desteği ile devam ettirdikleri dile getirerek ; “Özellikle Funda Kocadağ Salciccia’nın bu şölendeki payını belirtmek isterim. Kadıköy Sinemasını sadece Festival filmleri oynatan ve önerilerimizi değerlendirerek bir kültür sanat yuvası haline getirerek sanat etkinliklerimize kapılarını açan Fuaye sanat Galerisini oluşturmamıza olanak sağlayan ona ve ailesine ayrıca teşekkür ederim” dedi.

“Sanatseverleri ağırlayacağız”

Kadıköy Sineması sahibi Funda Salciccia “Özellikle bugünkü sergiden çok duygulandığını belirterek, Kalimerhaba Derneği yöneticileri başta olmak üzere katkıda bulunan tüm sanatçı ve sanatseverlere teşekkür ederim. Sinemamız salonlarında seçkin film gösterimlerinin yanı sıra konser, dans gösterileri, tiyatro oyunları ve fark yaratan sunumlara da ev sahipliği yapmaktadır. 26 Mart tarihinde Tango Neva konseri ve dans gösterisi, 5-16 Nisan tarihleri arasında ise İKSV 38. Film Festivalini konuk eden mekânlardan biri olarak sanatseverleri ağırlayacağız” dedi. 14. Uluslararası Kadın ve Sanat Festivali bünyesinde Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisinde gerçekleşen açılışta Mustafa Ali Kasap canlı performans gösterisi gerçekleştirdi. Sanatseverler Mustafa Ali Kasap’ın eserlerini beğeni ile izlediler.

“Her sanatçıya kapılar açık”

Kalimerhaba Derneği Proje Koordinatörü Umur Özlüer; 8-17 Şubat tarihleri arasında “Küçük İşler Büyük Sevgiler” sergisi ile başlayan, 20 Şubat-5 Mart tarihleri arasında “Doğadan Esintiler”, 7-1 Mart tarihleri arasında “Kadın ve Yaşam”, 12-17 Mart tarihleri arasında “İz Bırakan Portreler Devam Eden Güzellik” ve 18-28 Mart tarihleri arasında “Zaferden Zafere Kadın Efeler” ile devam eden sergi programlarına 15-20 Nisan tarihleri arasında Dünya Sanat Gününün de kutlanacağı “Sanat Emekçileri” Karma Güzel Sanatlar ve Kitap Sergisi ile sürdüreceklerini açıklayarak, Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisinin her gün en az 500 ile 800 kültürlü, aydın, sanatsever kişi tarafından ziyaret edilen çok özel bir sergi alanı olduğunu belirterek; eserlerini halkla buluşturmak isteyen her sanatçı ve sanat grubuna kapılarının açık olduğunu belirterek, çalışmalarımıza katkı koyan herkese teşekkür ederim, lütfen etkinliklerimize katılın, sanatın gücüne güç katın” dedi.

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