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Özgül Özkan Yavuz, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ile bir araya geldi


“Ekonomide kadının gücü çok önemli”

Seçim çalışmalarına başladığı gün Kadıköy’ü Birleşmiş Milletler’in Kadın Dostu Kent statüsüne getireceğini açıkladığını söyleyen Özgül Özkan Yavuz, “Kadın Dostu Kentler, kentin sunduğu ekonomik, sosyal, siyasi tüm imkân ve fırsatlardan kentte yaşayan herkesin eşit bir biçim yararlanması amacını taşıyor. Ben de bu projeyi Kadıköy’de uygulamak istiyorum. Zira nüfusumuzun büyük bir kısmını da kadınlar oluşturuyor” şeklinde konuştu. Kadının ekonomideki yerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özgül Özkan Yavuz, “ Kreşparklar ve geliştirilmiş sosyal imkanlara ek olarak sertifikalı eğitimler ve Genç İnovasyon Merkezi ile kadınlarımızın gücünü arkamıza alacağız. Kadınlar için kuracağımız e-ticaret platformuyla kadınlarımızın ticaret hayatında daha fazla yer almalarını, kazançlarını artırmalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Kadın girişimcilerimize de pozitif ayrımcılık yapılacak”

Planladıkları Kadıköy Genç İnovasyon Merkezi hakkında da TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini bilgilendiren Özgül Özkan Yavuz, “Bu projede yeni nesil ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için teknoloji üreticileri, kullanıcıları ve yatırımcılarını bir araya getireceğiz.  Girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlayacak bu merkezde, yerli ve milli ürünler geliştirilecek. Kadın girişimcilerimize de pozitif ayrımcılık yapılacak” kadınları birçok farklı belirli yerlere gelebilmeleri için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

📆 20 Mart 2019 Çarşamba 17:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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