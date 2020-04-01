İmamoğlu: CHP’li, İYİ Partili, HDP’li, MHP’li, ANAP’lı, AK Partili; hepsini kucaklayasım geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Kartal’da şehit, gazi aileleri ve engellilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. İmamoğlu toplumda ayrıştırıcı dil kullananlara yönelik olarak “Bu dili kullananlar ne yazık ki ülkenin mevcut durumuna ihanet ediyorlar.” dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Kartal’a bir ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu Kartal’ın İstanbul’da özel bir alan olacağını ifade etti. İlçedeki ailelerin eksiklerini bildiklerini söyleyen İmamoğlu, “Toplumda dezavantajlı grup bırakmamak lazım. Dezavantajlı grubu yaratılması bir zihniyet meselesi, bu zihniyeti yok etmemiz lazım. Herkes bir engelli olabilir. Herkes vatanı için mücadele etmek zorunda kalabilir. Herkes buradaki dostlarımızı ve baş tacı insanlarımızın mevcut durumuna gelebilir. ‘Beni ilgilendirmiyor’ diyen ya da bu konuya hassasiyet göstermeyen hiçbir yönetici iyi bir yönetici değildir. Sizler bizim başımızın tacısınız. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve engellilerimiz siz bizim sorumluluğumuzdasınız. Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Sizlere layık birer belediye başkanı olacağız.” diyerek vatandaşlara söz verdi.

Ekrem İmamoğlu, dünyanın ve Türkiye’nin ihtiyacının en başta huzur, birlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek “Ne yazık ki son günlerde insanların dilinden en hassas konularda, özellikle değerlerimiz üzerinden birbirini test etme, hatta haddi olmayarak birileri sanki elinin altındaymış gibi tüm maneviyatımızı ölçecek bir aletleri varmış gibi konuşmaları hepimizi derinden üzüyor” dedi.

Kutsallarımız kimsenin tekelinde değildir

“Milli değerlerimiz milli bakışımız inancımız kutsallarımız hiç kimsenin tekelinde değildir” diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: Örneğin ben kimsenin maneviyatını, hayata bakışını ve de milli duygularını ölçme kabiliyetine sahip değilim, haddime de değil. Keza aynı şekilde kimsenin bu dil üzerinde şuanda bir yarışın içinde olduğum için şahsıma dair bir takım değerlerimi sorgulayacak, kavramlar üzerinden beni yargılayacak ne kabiliyete sahip ne de hakka sahip böyle bir insan yok. Henüz öyle bir insan dünyaya gelmedi. Ne beni ne sizi sorgulayacak insan dünyada yok. Toplumun buna müsaade etmemesi lazım. Etmeyin.

“İhanet ediyorlar”

Başkan adayı İmamoğlu kişilerin televizyona çıkıp ‘Sen milli değilsin, ben milliyim’, ‘Sen şöylesin ben böyleyim’ ifadeleriyle bağırdıklarını ifade ederek, “Hiçbirinin malzemesi olmayacağız. Hiç kimseye prim tanımayın. En başta güzel annelere ve hanımefendilere sesleniyorum. Büyük bedeller ödemiş şehit aileleri ve gazilerimize sesleniyorum. Sizler bu konuda çok hassas davranmalısınız. Özellikle anne ve kadın vicdanı bazen toplumun çok daha önünde gider, tehlikeler ile tehditleri önceden sezinler. Bunlara müsaade etmeyin. Sizler bu duygularınızla aslında çok siyaset üstü kavramlarsınız. O bakımdan bu dili kullananlar ne yazık ki ülkenin mevcut durumuna bence yanlış yapıyorlar. Hatta biraz ileri gidelim ihanet ediyorlar, yapmasınlar” sözlerini kaydetti.

“Kucaklaşalım be kardeşim”

İmamoğlu, “Esas konulara dönelim. Yerel seçim arifesindeyiz. Burada bulunan hazirunun sıkıntılarını ve onlara dönük ilgimizi ve çözümlerimizi anlatmaya çalıştım. Daha yapmamız gereken birçok şey var. Akıldan ve bilimden yana olmalıyız. Dünyanın çağdaş unsurlarını yakalamalıyız. Herkesi güzel yaşam elde etmesi için ortak akıl ile mücadele etmeliyiz. Hamasi duygular ve popülizm ile insanlığı ve ülkemizi meşgul etmemeliyiz. Bazen birisi kötü bir şey söylüyor, birisi etkileniyor. O kadar üzülüyorum ki … Diyorum ki ‘Kucaklaşalım be kardeşim’. Oturalım toplumun çıkarına konuşalım. Fikirlerimiz ayrı olabilir. Ama şuradan çıktığımızda yine kol kola olalım. Bazen saldırılar oluyor, bir şeyler oluyor ondan sonra daha fazla CHP’li, İYİ Partili, HDP’li, MHP’li, ANAP’lı, AK Partili; hepsini kucaklayasım geliyor. Benim insanım, kim engel olabilir ki!” şeklinde konuştu.

Akıldan ve bilimden yana olmalıyız

Türkiye’de yaşayan, vatanını, milletini ve bayrağını seven insanları birbirinden ayırt etmemeleri gerektiğini söyleyen İmamoğlu “Sevgiye ve saygıya öncelik tanıyalım. Akıldan ve bilimden ödün vermeyelim.” dedi.

Yüksel, “Devralacağım bayrağı daha yükseğe taşıyacağım”

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel,”Bizim tanışıklığımız yeni değil. Bizler Pendik’teki merkezlerinde olsun Kartal’da yaşayanlarımız olsun ara ara buluşma imkanı yakalıyoruz ve onları hatırlama imkanı yakalıyoruz. Sevgili Belediye Başkanım Altınok Öz döneminde başlayan ve devamı getirilen yeni dönemde de devralacağım bayrak noktasında da daha ileriye taşıyacağıma söz vermiştim.

Bu anlamda yine şehit ve gazi yakınlarıyla olan diyalogumuz sohbetimiz ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimiz artarak devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şehit yakınları evlatları vatan için şehit olduğunda aslında onların öldüğüne inanmazlar. Fakat unutuldukları zaman onların öldüğüne inanırlar. Sizleri unutmayacağımızın sözünü vererek hepinize sevgiler saygılar sunuyorum” dedi.

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