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Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetimi Başkanı Ali Koç’u ziyaret etti


Geçen hafta 7. Olağan Genel Kongresi yapılan FBGDER ( Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği ) Başkanı Metin DOĞAN ve yeni Yönetim Kurulundan birkaç üye Başkan Ali Koçu makamında ziyaret etti.

Birlik ve beraberlik olgusu üzerinden gerçekleşen görüşmenin ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile de görüşme yapan FBGDER o sırada yaşanan sürpriz ile Şampiyon Voleybol Erkek Takımı Kupa hatırasına eşlik ettiler.

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📆 20 Mart 2019 Çarşamba 01:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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