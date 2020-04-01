Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenerek hizmete açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Koca ve katılımcılar AK Parti İstanbul Milletvekilleri Serkan Bayram ve Eyüp Özsoy, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gülten Durdu, İlçe Başkanı Gürkan Akyol, Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ve Başhekim Recep Demirhan’ın katılımlarıyla; Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Poliklinik bölümünün açılış kurdelesini kesti.

Hastanenin yeni adı, “Kartal Şehir Hastanesi” olacak

Sağlık Bakanı Koca, daha sonra hastane binasında incelemelerde bulundu, konuşmasında; “Yeniden yapılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Hastanemizin bulunduğu bölgenin adını Kartal Şehir Hastanesi olarak değiştirme kararı aldık”

Koca, “Kartal için de bu bölgeye hizmet etmeyi hedeflediğimiz, yani Kartal’ın şehir hastanesi olabilecek yeri bu bölge olarak planlıyoruz. Koşuyolu Kardiyoloji Kalp Damar Hastanesi ve bu hastanemiz dahil olmak üzere bütün bu alanı, hatta daha da geniş kılarak Kartal bölgesine hizmet edecek, üniversite ile iş birliği içerisinde olabilecek, hastanın artık buradan başka yere sevk edilmediği, adı artık Kartal Şehir Hastanesi olan bir bölge olacak. İlla kamu-özel iş birliğiyle yapılması gerekmiyor. Fonksiyonel olarak önemli olan nitelikli dal hastanelerinin bir araya geldiği sağlık komplekslerinin adı şehir hastanesi olacak” dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin artık Kartal Şehir Hastanesi olarak hizmet vereceğini anlatan Koca, “Poliklinik hizmetiyle faaliyete geçen bu binamızın toplam arsa alanı 290 dönüm. Biz Koşuyolu dahil olmak üzere bütün alanı şehir hastanesi olarak planladık. Yani bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak. Buranın toplam kapalı alanı 302 bin, toplam yatak sayısı bin 72, poliklinik sayısı 210, ayrıca 43 tane ameliyathaneye sahip, 25 adet de diyaliz yatağı mevcut” ifadelerini kullandı.

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