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Türkiye’nin En Güvenilir Online Yedek Parça Sitesi Generalopel.com


Opel ve Chevrolet Yedek parça, motor yağı, şanzıman, komple motor konularında uzman Generalopel.com web sitesinde Opel ve Chevrolet yedek parça çeşitleri satın alabilirsiniz. Konya Opel ve Chevrolet yedek parça mağazası Generalopel.com orjinal ve muadil ürün tedariği ile kaliteli ve güvenilir hizmet veriyor. Online yedek parça alışveriş sitesinde bakım ürünleri, motor ürünleri, debriyaj ürünleri, aks ürünleri, porya ürünleri, bilya ürünleri, kaporta ürünleri, aydınlatma ürünleri ve daha fazlası en düşük fiyatlarla %75 varan indirimlerle yer alıyor.

Öz Konya Opel Özel Servisi’nin tecrübeli ekibi tarafından hayata geçirilen Generalopel.com web sitesinde Opel ve Chevrolet yedek parça çeşitlerini hızlı bir şekilde satın alabilmek mümkün.

General Opel’de hangi marka araçlar için yedek parça bulunuyor?

Türkiyenin en işlek Opel ve Chevrolet yedek parça mağazası Generalopel.com web sitesinde; Opel marka araçlar için Astra, Corsa, Combo, Tigra, Vectra, Omega, Meriva, Crossland, Frontera, Grandland, İnsignia, Mokka, Zafira, Signum, Calibra modeldeki Opel yedek parçalarını ve Chevrolet marka araçlar için Aveo, yeni Aveo, Captiva, yeni Captiva, Cruze, Epica, Kalos, Lacetti, Rezzo, Spark, Trax modeldeki Chevrolet yedek parçalarını bulabilirsiniz.

En uygun motor yağı fiyatları, Opel yedek parça çeşitleri, Opel şanzımanları, Chevrolet şanzımanları, Opel Asta F yedek parça, Opel yedek parça çeşitleri için Konya General Opel sitesini ziyaret edebilirsiniz.

📆 19 Mart 2019 Salı 23:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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