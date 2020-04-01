1.İstanbul Öykü Festivali Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi işbirliği ile bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘İstanbul Öykü Festivali’ Kızlarağası Medresesi’nde başladı.

Enine Boyuna Öykünün Konuşulduğu Festival

Edebiyatın kadim türlerinden ve kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan öykü, Türkiye’de ilk defa bir festivale tema oldu. İBB Kültür Daire Başkanlığı ile TYB İstanbul Şubesi’nin ortaklığında bu yıl ilki gerçekleşen “İstanbul Öykü Festivali”, 16 Mart’ta sona erecek. Festival kapsamında; alanında uzman isimlerin katıldığı oturumların yanı sıra; okumalar, atölyeler, sergi ve imza etkinlikleri de gerçekleşiyor. Gazeteci, yazar ve mimar Cihan Aktaş’ın onur konuğu olduğu festivalde, Ömer Seyfettin, Mustafa Kutlu ve Rasim Özdenören için de özel oturumlar düzenleniyor.

Türk Öyküsünün Dünü ve Bugünü Konuşuldu

Festival TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ve onur konuğu Cihan Aktaş’ın açılış konuşmalarıyla başladı.Açılış konuşmalarının ardından, Necip Tosun ‘Türk Öyküsünün Dünü Bugünü’ ve Ali Ural ‘Edebiyatımızın Öyküsü’ başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Ali Ayçil’in moderatörlüğünü üstlendiği ‘Ömer Seyfeddin’ özel oturumunda ise Prof. Dr. Cüneyt Issı ‘Ömer Seyfeddin Hikâyesinde Başlık Altı Notlar’, Erhan Genç ise ‘Yerli ve Millî Bir Ses; Ömer Seyfeddin’ başlıklı konuşmalarıyla dinleyicilerle buluştular.

Buram Buram Edebiyat

Başkanlığını Fatma Gülşen Koçak’ın yaptığı, ‘Şehir ve Öykü’ başlıklı oturumda; Recep Seyhan öykülerimizdeki İstanbul anlatılarına değindi. Festivali’nin ilk günü ‘Ustaların Hikâyeleri’ başlıklı oturumla son buldu. Muzaffer Doğan’ın başkanlığında gerçekleşen oturumda; Osman Koca ‘Cahit Zarifoğlu’, Yunus Emre Özsaray ‘Necip Fazıl’, Kamil Eşfak Berki ise ‘Sezai Karakoç’ öyküleri üzerine değerlendirmede bulundu.

Okumalar, Söyleşiler ve Oturumlarla Devam Edecek

“İstanbul Öykü Festivali” ikinci günü, yarın ‘Mustafa Kutlu’ başlıklı özel oturumla, saat 11.00’de başlayacak. Bünyamin Yılmaz’ın başkanlığını üstleneceği oturumda; Salih Zengin ‘Öykümüzün Kahramanı; Mustafa Kutlu’, Mukadder Gemici ise ‘Mustafa Kutlu’nun Hikâyesi’ başlıklı konuşmalarıyla yer alacak. Saat 14.00’teki ‘Cihan Aktaş Öykücülüğü’ özel oturumunun ardından, katılımcılarla beraber öykü okumaları gerçekleştirilecek.Okumaların ardından, başkanlığını Fatma Kevser Sümer’in üstleneceği ‘Öykü Yazmak’ başlıklı oturumda; Güray Süngü bir konuşma yapacak.Elif Sönmezışık başkanlığında gerçekleşecek ‘Hikâye ve Toplum’ oturumunda ise; Bekir Hergüner ‘2000 Sonrasının Hikâyesinde Tematik Yönelimler’ başlıklı konuşmasıyla yer alacak.

Festival, ‘Rasim Özdenören Öykücülüğü’ özel oturumunun ardından, ‘Dergilerde Öykü ve Öykü Dergileri’ başlıklı oturumla son bulacak.