Akredite Kobi Danışmanlığı eğitimi

KOSGEB tarafından hayata geçirilen Kobi Danışmanlığı ve Rehberliği sistemi hakkında yönetmeliğin resmi gazete yayınlanmasıyla birlikte Kobi Danışmanlığı meslek sahibi olmak isteyen birçok kişinin dikkatini çekti. SAÜSEM ve YETMER gibi kurumlar tarafından yapılan akreditasyon sınavı için verilen hazırlık eğitimlerine Türkiye’nin farklı illerinden katılım artarak devam ediyor.

Kobi danışmanları kobilere rehberlik hizmeti verecek

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Kobi Rehberliği ve Teknik Danışmanlık sistemi yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu sistem ile birlikte akredite edilmiş kobi danışmanları sahaya inerek kobilere rehberlik hizmeti verecek. Rehber olmak isteyenlerin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan Teorik ve Uygulamalı sınavları tamamlayıp belgelerini almaları gerekiyor.

“Danışmanlık hizmetlerinde kalite yükselecek”

Konuyla ilgili konuşan Sanayi ve Ticaret bakanı Mustafa Varank, bu sistem ile birlikte KOBİ’lerin KOSGEB destek programlarından daha etkin yararlanacağını işaret ederek, “KOBİ’lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadığı sorunlar ortadan kalkacak. Bu işin eğitimini almış, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOBİ’lere rehberlik hizmeti verecek. Böylece KOBİ’lerin beceri ve kabiliyetleri geliştirilecek. Danışmanlık hizmetlerinde standart sağlanacak ve kalite yükselecek.” dedi.

Kaliteli ve doğru bir eğitim almaları sağlanacak

Kobi danışmanı olabilmek için öncelikle Sakarya Üniversitesi’ne bağlı SAÜSEM ve Ankara’da bulunan YETMER tarafından açılan kobi danışmanlığı sınavlarını başarıyla tamamlamak gerekiyor. Bu sınavlara hazırlık için Türkiye’deki akredite edilmiş kobi danışmanlarının oluşturduğu tek mesleki örgütlenme olan Akredite Kobi Danışmanları Derneği (KODD) bu konuda Türkiye genelinde eğitimler organize etmeye başladı. Derneğin eğitim kurulu tarafından oluşturulan Eğitim Programları ve Eğitim Akreditasyon Sistematiği ile Türkiye genelinde derneğe bağlı kuruluşlar tarafından açılan eğitimler dernek tarafından kontrol edilerek akredite edilecek. Böylelikle katılımcıların kaliteli ve doğru bir eğitim almaları sağlanacak. Kobi danışmanlığı ile ilgili Türkiye genelinde eğitim programı derneğin websitesinden ( www.kodd.org.tr ) düzenli olarak duyurusu yapılıyor.